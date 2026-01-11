ТСН у соціальних мережах

Ахтем Сеітаблаєв показав фото з весілля старшої доньки і ніжно звернувся до неї

Режисер привітав Назли з особливим святом.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

Відомий український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісне фото зі старшою донькою.

Знімком знаменитість поділився у своєму Instagram. Ба більше, кадр був особливим, оскільки він був зроблений під час весілля Назли. На фото Ахтем Сеітаблаєв був зображений в офіційному костюмі, а поруч із ним у весільній сукні, вельоні та з букетом квітів у руках стояла Назли.

Родинним знімком режисер поділився не просто так. Річ у тім, що Назли 11 січня святкує день народження. Тож, Ахтем Сеітаблаєв ніжно звернувся до доньки та привітав її з особливою датою.

Ахтем Сеітаблаєв із донькою Назли / © instagram.com/seitablaiev

Ахтем Сеітаблаєв із донькою Назли / © instagram.com/seitablaiev

"З днем народження, доню! Нехай все вдається", - привітав режисер доньку з днем народження

Зазначимо, Ахтем Сеітаблаєв виховує трьох дітей. У шлюбі з першою дружиною на світ з'явились донька Назли та син Селім. Друга обраниця, Іванна Дядюра, народила режисерові доньку Софіє.

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська опублікувала рідкісне фото 19-річної доньки від ексчоловіка. Артистка також вітала Олену з днем народження.

