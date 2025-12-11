Продукти за "зимову тисячу": які товари і де можна придбати, а на що витратити гроші не вдасться

Тисяча гривень.

Реклама

В Україні триває виплата допомоги за програмою “Зимова підтримка”. Хоч, за даними уряду, більшість українців витрачають “зимову тисячу” на оплату комунальних послуг та донами, ці кошти можна витратити і на продукти. Однак, певні обмеження є.

Як і де можна можуть купити продукти на "зимову тисячу", читайте у матеріалі ТСН.ua.

“Зимову тисячу” можна отримали на віртуальну карту, а от зняти гроші готівкою не вдасться. Подати заявку можна ще до 24 грудня, а витратити - до кінця червня 2026-го.

Реклама

Якщо допомога оформлена у застосунку “Дія” - кошти надійдуть на картку "Національний кешбек"; якщо через "Укрпошту" - гроші зараховують на спеціальний рахунок в "Укрпошті".

Чи можна купити продукти за “зимову тисячу”

Серед основних категорій, на що можна витратити допомогу, є “продукти харчування”. Важливий нюанс - вони мають бути українського виробництва. Система не проведе оплату, якщо товар завезений з-за кордону.

Заборонено купувати підакцизні товари - алкоголь чи тютюнові вироби.

Де можна витратити “зимову тисячу”

Втім, здійснити покупку можна не скрізь. Оплата відбувається через спеціальні коди (MCC-коди), які визначають тип торгової точки. Система пропускає лише ті операції, що відповідають переліку MCC-кодів, які затверджені постановою Кабміну №1443. Дізнатися, чи є той чи інший магазин, або ж супермаркет у переліку, можна у Довіднику MCC-кодів України.

Реклама

Оплата відбудеться магазинах із такими MCC-кодами:

5411 — супермаркети та бакалійні магазини;

5499 — ринки, магазини зі спец. асортиментом, продаж напівфабрикатів, фірмових страв, продаж за допомогою торгових автоматів.

Чи можна купити продукти на пошті

У всіх відділеннях “Укрпошти” дозволено купувати українські товари. Зокрема, харчові продукти — крупи, консерви тощо. Можна робити кілька оплат за один візит.

В “Укрпошті” кажуть, що у їхніх відділеннях чимало громадян стикаються з відхиленням платежів, бо намагаються сплатити за продукцію, яка не відповідає дозволеним державою категоріям. Тому наголошують, що післяплата - це окрема історія.

Зазначається, що оформити накладений платіж не можна на посилку з товарами, виробленими за кордоном. Навіть якщо це будуть продукти харчування. Тому, жартома наголошують в компанії, за українське сало сплатити можна, а за іспанський хамон – ні.

Нагадаємо, в Україні не всі товари можна купити за "зимову тисячу". Окрім того, що гроші дозволено спрямовувати лише на товари та послуги українського виробництва, торгові точки ще й мають відповідати дозволеним категоріям.

Реклама