"Реал" с камбэком обыграл "Бенфику" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Реал" Мадрид - "Бенфика" / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" обыграл лиссабонскую "Бенфику" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:1 .

Первая встреча между командами состоялась 17 февраля в Лиссабоне и завершилась минимальной победой "Реала" (1:0).

Уже на старте ответного поединка "орлы" сравняли счет в двухматчевой дуэли — на 14-й минуте голом отличился Рафа Силва.

Реклама

Однако уже через две минуты "сливочные" сравняли счет в поединке и снова вышли вперед в двухматчевом противостоянии — Орельен Чуамени мощным ударом в ближний угол поразил ворота украинского голкипера Анатолия Трубина.

Во втором тайме подопечные Альваро Арбелоа забили еще один мяч — на 80-й минуте точный удар нанес Винисиус Жуниор.

Таким образом, "Реал" одолел "Бенфику" со счетом 3:1 по сумме двух матчей и завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и провел полный матч. Другой украинский футболист португальского клуба, полузащитник Георгий Судаков, всю игру провел на скамейке для запасных, как и украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин.

Реклама

Обзор матча "Реал" Мадрид — "Бенфика"

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.