"Буде-Глимт" во второй раз шокировал "Интер" и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

"Интер" — "Буде-Глимт" / © Associated Press

Реклама

Норвежский "Буде-Глимт" на выезде обыграл миланский "Интер" в ответном матче стыковой стадии плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:2 .

Первая встреча между этими клубами завершилась сенсационной победой норвежской команды со счетом 3:1, так что во втором матче перед "нерадзурри" стояла задача нивелировать отставание в два мяча.

Однако сделать это итальянскому гранду не удалось. Более того, "Буде-Глимт" во второй раз шокировал прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов, одержав победу.

Реклама

После безголевого первого тайма гости открыли счет на 58-й минуте — точным ударом отличился Йенс Петтер Хауге. А на 72-й минуте Гокон Эвьен увеличил преимущество норвежского клуба.

На 76-й минуте Алессандро Бастони сократил отставание миланцев, однако на общий итог противостояния это уже не повлияло — 5:2 в пользу "Буде-Глимта", который вышел в 1/8 финала самого престижного еврокубка.

Обзор матча "Интер" — "Буде-Глимт"

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/8, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 27 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

Реклама

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.