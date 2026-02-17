ТСН у соціальних мережах

Віник для лазні не такий простий: дізнайтесь, який дарує спокій, а який бадьорить

Жодна справжня лазня не обходиться без старовинної традиції, де головним атрибутом залишається… віник.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який віник обрати для лазні

Який віник обрати для лазні / © pexels.com

Для багатьох поціновувачів «справжньої парилки» похід у лазню стає усталеною звичкою. І ключовим елементом тут є якісний віник. Дехто робить його власноруч із ретельно підібраних природних матеріалів. З чого ж найкраще зібрати віник для лазні? Розбираємо докладно.

Традиційно використовують дубові або березові віники — і це не випадково. Вони витримують високі температури, мають виражені лікувальні властивості і забезпечують ефективний масаж у парильні.

Дубовий віник ідеальний для тих, хто любить спекотну лазню та має масну шкіру. Широке листя дубу піднімає багато пару, а дубильні речовини та ефірні олії заспокоюють нервову систему і нормалізують тиск.

Березовий віник — класика для очищення шкіри і дихальних шляхів. Листя берези багате на ефірні олії та вітамін С, що допомагає за застуди. Гнучкі гілки забезпечують м’який і корисний масаж для м’язів та суглобів.

Окрім класики, існують і менш традиційні варіанти віників:

  • Кленовий віник цінують за м’якість і здатність глибоко розслабляти. Його листя збирають у червні, коли воно ще соковите і ніжне.

  • Віник з осики допомагає знімати тривожність і напругу. Гілочки заготовляють наприкінці весни або на початку літа.

  • Вербовий віничок, або «жіночий», ідеальний для догляду за шкірою. Гілки збирають у червні–липні, а сухі перед використанням слід замочувати лише в теплій воді.

  • Віник із листя хрону обирають сміливі експериментатори. Він має антисептичні властивості, а збирати листя можна протягом усього сезону, поки воно зелене та здорове.

  • Віник з горобини тонізує та додає бадьорості, тож його краще використовувати у першій половині дня. Сировину збирають до середини червня.

  • Кропив’яний віник — справжнє джерело вітамінів. Виготовляють його з дводомної кропиви з міцними стеблами і великим листям, що дарує організму чимало користі.

Як бачимо, кожен віник має свій характер і особливі властивості. Який обрати — вирішувати вам, але знати їхні відмінності варто, щоб лазневі ритуали приносили максимум користі та задоволення.

