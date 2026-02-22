- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1215
- Час на прочитання
- 1 хв
Теракт у Львові та комбінована атака РФ на Україну: головні новини ночі 22 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Садовий: вибухи у Львові — це теракт, 14 людей у лікарнях
У Львові внаслідок теракту загинула поліцейська — Садовий
Коли поліцейські приїхали на виклик — пролунали вибухи: у Львові зростає кількість потерпілих унаслідок теракту
Вся Україна — ракетна небезпека: зафіксовано зліт МіГ-31К
Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи