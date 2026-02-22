ТСН у соціальних мережах

Теракт у Львові та комбінована атака РФ на Україну: головні новини ночі 22 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 лютого 2026 року:

  • Садовий: вибухи у Львові — це теракт, 14 людей у лікарнях Читати далі –>

  • У Львові внаслідок теракту загинула поліцейська — Садовий Читати далі –>

  • Коли поліцейські приїхали на виклик — пролунали вибухи: у Львові зростає кількість потерпілих унаслідок теракту Читати далі –>

  • Вся Україна — ракетна небезпека: зафіксовано зліт МіГ-31К Читати далі –>

  • Росія уночі атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>

