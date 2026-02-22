Теракт во Львове: задержанной сообщено о подозрении (фото)

Исполнительница теракта во Львове / © Львовская обласная прокуратура

Задержанной за причастность к взрыву во Львове, в результате которого погибла полицейская, 33-летней жительнице Костополя Ровенской области сообщено о подозрении.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре.

Женщину подозревают в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

«Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, который унес жизнь 23-летней полицейской и привел к ранению еще более 20 человек», — отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Маркив.

По местам жительства и пребывания задержанной проведены обыски. Изъяты доказательства противоправной деятельности.

Готовится ходатайство в суд об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что в ночь на 22 февраля в центре города Львова прогремели взрывы. По данным правоохранителей, около 00:30 во львовскую полицию поступило сообщение о якобы проникновении в магазин. По прибытии на место экипажа патрульной полиции прогремел первый взрыв. Когда прибыл еще один экипаж — произошел второй взрыв.

В результате взрывов погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка была родом с Волыни, окончила Львовский государственный университет внутренних дел и стала в ряды патрульной полиции.

Исполнительницу теракта задержали при попытке покинуть Львовскую область. По данным правоохранителей, женщина изготавливала взрывчатку собственноручно под руководством онлайн-кураторов ФСБ.