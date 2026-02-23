Фотопроєкт Київстар про роботу інженерів «Зв’язок – це люди» представили у чотирьох містах України

Реклама

Інсталяції демонструють роботу інженерів та технічних спеціалістів Київстар, завдяки яким мільйони людей залишаються на зв'язку. Відвідувачі зможуть побачити кадри, що зафіксували щоденну роботу інженерів та технічних спеціалістів компанії, які тримають та відновлюють зв'язок в умовах викликів, пов’язаних з війною.

Де можна побачити фотоінсталяції:

Київ : Михайлівська та Контрактова площі.

Дніпро : Парк імені Тараса Шевченка.

Харків : Центральний парк.

Львів: Північна сторона Львівської ратуші.

Упродовж січня 2026 року Костянтин і Влада Ліберови відвідали 10 регіонів України, зокрема прифронтові міста Донецької, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей, щоб зняти роботу технічних команд Київстар. У кадрі – відновлення базових станцій після обстрілів, обслуговування генераторів під час знеструмлень, а також складні висотні роботи у зимову негоду. Світлини відображають реальність, у якій працює вся галузь електронних комунікацій сьогодні. Це документальне свідчення безпрецедентних викликів та відданості справі людей, які забезпечують для всієї країни надання критично важливої послуги зв'язку.

«Цей проєкт – можливість подякувати нашим технічним спеціалістам, завдяки яким мільйони людей в Україні залишаються на зв’язку. Ми показуємо їхню щоденну реальність, яка межує з екстремальними умовами – наприклад, коли треба відновити базову станцію після обстрілу, провести висотні роботи на морозі, доставити обладнання у місця, куди проїхати неможливо. За кожним дзвінком та повідомленням стоїть їхня героїчна праця», - підкреслив СЕО Київстар Олександр Комаров.

Невдовзі докладні історії про щоденну роботу інженерів Київстар та їх особистий досвід підтримки зв'язку в різних куточках України будуть опубліковані в медіа The Ukrainians.

Довідка про ПрАТ «Київстар»

ПрАТ «Київстар» — провідний оператор електронних комунікацій України, який станом на 30 вересня 2025 року обслуговував близько 22,5 млн абонентів мобільного та понад 1,2 млн абонентів фіксованого зв’язку. Компанія надає послуги з використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, хмарних рішень, сервісів для кіберзахисту, цифрового телебачення тощо. ПрАТ «Київстар» розвиває в Україні нові телекомунікаційні технології й разом із VEON інвестує в цей напрям 1 млрд дол. США у 2023–2027 роках.

ПрАТ «Київстар» повністю належить Kyivstar Group Ltd (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq.

Компанія допомагає Україні долати виклики воєнного часу й протягом останніх трьох років спрямувала понад 3,4 млрд грн на підтримку Сил оборони, абонентів та реалізацію соціальних проєктів. ПрАТ «Київстар» працює в Україні вже 28 років і визнана найбільшим платником податків на ринку електронних комунікацій, найкращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.