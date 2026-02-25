Могут ли собаки понимать человеческую речь / © Associated Press

Представьте, собака мчится по парку, замечает белку и вдруг слышит, как хозяин говорит: «Стоп, сидеть» и она слушается. Это случайность, дрессировка, действительно ли собаки понимают слова так, как мы, об этом рассказало издание RTÉ.

Новое исследование показало, что некоторые собаки могут изучать названия предметов даже просто подслушивая разговоры хозяев. Это побуждает к увлекательному вопросу, способны ли они к чему-то похожему на «речь».

Пес, который знал 200 слов

В 2004 году мир облетела история восьмилетнего бордер-колли, по имени Рико. Пес продемонстрировал в лабораторных условиях знание названий более 200 различных игрушек.

Чтобы исключить подсказки со стороны людей, его тестировали в комнате без зрительного контакта с хозяином. Когда он слышал команду «Принеси», то приносил правильный предмет — без жестов, взглядов и намеков.

Ученые даже дали таким собакам отдельное название — «label-learner dogs», то есть «собаки с феноменальной памятью на слова».

Учатся ли собаки как дети

Дети усваивают новые слова через процесс, который называется «быстрое сопоставление». Если малыш знает слово «синий», но не знает «оливковый», он догадается, какой предмет имеется в виду, просто методом исключения.

Пес Рико продемонстрировал похожее поведение. Когда среди знакомых игрушек появлялась новая и исследователи называли неизвестное слово, пес выбирал новый предмет. Более того, помнил эти ассоциации через несколько недель. Звучит как языковой прорыв, но есть нюанс.

Особенность таких собак

В более новом исследовании ученые протестировали группу «одаренных» собак разных пород, среди них бордер-колли, метисы, испанский водяной пес и даже мопс, и сравнили их с собаками того же возраста и пола, но без «суперпамяти» на слова. Они проходили восемь когнитивных заданий:

на любопытство

память

решение проблем

контроль импульсов

реакцию на человеческие жесты (указывание, взгляд)

В результате было обнаружено, что у «словесно одаренных» собак есть три общие черты:

одержимость новыми предметами избирательный сильный интерес к отдельным вещам лучший контроль импульсов

Врожденное ли это или результат тренировки, пока окончательного ответа нет.

Настоящая речь

Несмотря на удивительные результаты, собаки не учат слова так, как дети. До двух лет ребенок может усваивать около 10 новых слов ежедневно. К 17 годам словарный запас в среднем достигает 60 000 слов.

Главное — дети понимают намерение. Когда мама говорит: «Где мишка, с которым мы играли утром?», ребенок может пойти искать его, даже если игрушки нет в комнате. Он понимает, что взрослый имеет в виду конкретный объект.

Собаки же, по современным данным, формируют ассоциации «слово — предмет», но не демонстрируют полного понимания намерений говорящего. Они прекрасно читают жесты, интонацию, направление взгляда — но это не то же самое, что человеческая речь.

Понимание механизмов обучения собак может иметь практическое значение. В перспективе возможно создание своеобразного «IQ-теста для щенков», который поможет определить собак с потенциалом для служебной работы, например, помощи людям с нарушением зрения или слуха или работы в полиции.

Собаки — фантастические ученики. Некоторые из них могут запомнить сотни названий и поражать своей памятью. Но это не речь в человеческом смысле. Они не «разговаривают» с нами так, как это делают люди. Они создают ассоциации, читают наши сигналы и реагируют на интонацию.

И, возможно, именно в этом их магия, они не копируют нас, а научились блестяще сосуществовать с нами в своем, собачьем способе понимания мира.