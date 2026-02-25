Бригадный генерал Евгений Ласийчук назвал условия безоговорочной победы Украины

Реклама

Об этом заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ бригадный генерал Евгений Ласийчук во время специальной встречи Yalta European Strategy (YES), приуроченной к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отметил Евгений Ласийчук, Вооруженные Сила Украины на сегодняшний день – это сильнейшая армия мира. Будущее украинской армии – усовершенствование, масштабирование технологий, интеграция искусственного интеллекта в отдельные системы.

"Залогом успешного применения технологий является подготовленный личный состав. Мы должны изменять тактику применения подразделений в бою, сочетая это с самыми современными средствами вооружения. Это и есть условие нашей безоговорочной победы", - сказал он.

Реклама

Командир 7 корпуса ДШВ также отметил трансформацию роли десантников за последние четыре года. Если в 2022 году основой успеха были прежде всего характер и отвага военнослужащих, то в настоящее время десантники руководят роботизированными системами, работают с цифровыми платформами анализа данных и проводят операции под прикрытием технологий.

«Управление боем происходит благодаря внедрению автоматизированных систем. Это обеспечивает быстрое принятие решений и оперативную реакцию с нашей стороны», – отметил он.

Также Евгений Ласийчук обратил внимание, что в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ на Покровском направлении российские войска сосредоточили одну из самых многочисленных группировок. По его словам, мобилизационный ресурс противника значительно превышает украинский.

«На нашем направлении более 15 тысяч россиян было уничтожено за последние полгода. Даже после этого противник вводит резервы и не отказывается от выполнения задач», – заявил Евгений Ласийчук.