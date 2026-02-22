Последствия атаки на Киевскую область 22 февраля

В результате массированной ракетно-дроновой атакироссийской террористической армии в Киевской области пострадали 17 человек, среди них — четверо детей. Один человек в Фастовском районе погиб.

Обновленную информацию по состоянию на 17:00 сообщил начальник Киевской ОГА Николай Калашник.

Он уточнил, что в медицинских учреждениях находятся пять человек — четверо взрослых и один ребенок.

«Двое взрослых в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Ребенок также находится в состоянии средней тяжести и получает всю необходимую медицинскую помощь», — сообщил Николай Калашник.

По предварительным данным, в результате вражеской атаки в области повреждено более 100 домов — это частные дома и квартиры в многоэтажках. Это количество не является окончательным, потому что продолжают поступать заявки владельцев жилья.

Разрушения зафиксированы в Броварском, Обуховском, Бориспольском, Бучанском, Фастовском и Вышгородском районах. Наибольшие разрушения понесли Бориспольский, Бучанский и Фастовский районы.

«Степень разрушений разная — от полностью разрушенных до выбитых окон, поврежденных крыш и фасадов. Пострадали также объекты бизнеса, складские и офисные помещения, гаражные кооперативы, транспорт», — сообщил начальник ОГА.

Николай Калашник уточнил информацию о последствиях террористического удара РФ в каждом из пострадавших районов Киевской области:

в Броварском районе повреждены гаражные боксы, административные и складские здания предприятий, офисные помещения, а также автомобили и другая техника;

в Обуховском районе — травмированы три человека, среди которых ребенок, зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры, предприятий, жилых домов (частные и многоэтажки), учебного заведения, автомобилей и железнодорожной инфраструктуры;

в Бориспольском районе — травмирован один человек, повреждены частные дома, ферма и автомобили, в результате взрывной волны пострадала церковь;

в Бучанском районе — травмированы шесть человек, среди которых трое детей, повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, а также офисные и торговые помещения;

в Фастовском районе — травмированы семь человек, среди которых один ребенок, к сожалению, в результате вражеского удара погиб один человек, повреждены частные дома и автомобили

«На местах работают все оперативные службы. Спасатели, медики, полицейские, коммунальщики и энергетики делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям», — сообщил Николай Калашник.

Напомним, 22 февраля россияне атаковали Киев и область. В результате ночной комбинированной атаки зафиксированы разрушения в четырех районах столицы