Папа Римский выступил с заявлением после массированного обстрела Украины - что сказал

Папа Римский Лев XIV выступил с призывом к миру после того, как Россия совершила массированную ночную атаку на Украину, применив сотни беспилотников и ракеты.

Слова Папы Римского приводит издание The Independent.

В воскресенье во время своего еженедельного обращения понтифик заявил, что мир в регионе "нельзя откладывать", а прекращение войны является "насущной необходимостью".

Его заявление последовало после очередной масштабной атаки российских войск. В ночь на воскресенье дроны и ракеты нанесли удары по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области, что повлекло за собой масштабные пожары, сообщили в ГСЧС.

Также в результате ракетных и дроновых атак по Киеву погиб один человек, еще по меньшей мере восьмерых удалось спасти из-под завалов. В пяти районах пригорода столицы повреждены здания и возникли возгорания.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ночных обстрелов Россия применила 297 беспилотников и 50 ракет разных типов. Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили или нейтрализовали 274 дрона и 33 ракеты. В то же время 14 ракет и 23 беспилотника попали в 14 целей, еще три ракеты были потеряны с радаров.