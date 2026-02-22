Действовала не одна: эксперт указал на важные нюансы теракта во Львове

Теракт во Львове

Сам характер проведения теракта во Львове свидетельствует о том, что группа действовала. Это достаточно коварная тактика двух подрывов

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил Дмитрий Снегирев, военный аналитик.

По его словам, эта тактика характерна для исламских фундаменталистов.

«То есть сначала один взрыв, ждут пока приедут сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медицинские работники, затем раздается второй взрыв, который еще более мощный, но целью увеличения численности жертв терактов», — подчеркнул он.

По словам аналитика, это очень коварная такика, и она предполагает наличие группы. Но есть еще немаловажный нюанс.

«Синхронность действий, а речь об ударе по энергетической инфраструктуре, в том же Львове, Кропивницком, Одессе, Киеве, Днепре и т.д., и проведении теракта. То есть создается атмосфера хаоса и паники. Причем в тыловых районах Украины», — подчеркнул эксперт.

В заключение он предполагает: РФ стремится показать людям, которые покинули Киев и живут на Западе Украины, что такого понятия, как «тыловые районы», не существует.

Теракт во Львове: что известно

Как мы писали, во Львове 22 февраля произошел теракт. Да, раздались два взрыва, есть пострадавшие и жертвы.

Из-за коварного преступления погиб полицейский. Ей было 23 года.

По данным властей, по состоянию на 12:00 в больницах Львова находились 20 человек. Им оказывается помощь. Часть в критическом состоянии, еще три человека — в очень тяжелом.

Позже появилось фото предполагаемой исполнительницы теракта. Среди версий, в частности, работа российских спецслужб.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт и сообщил новые детали. Так, задержаны несколько человек, подозреваемых в теракте. Сейчас, отметил украинский лидер, не обо всем можно говорить публично. Больше информации правоохранители обнародуют со временем.