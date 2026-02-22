Діяла не сама: експерт вказав на важливі нюанси теракту у Львові

Теракт у Львові

Реклама

Сам характер проведення теракту в Львові свідчить про те, що діяла група. Це досить підступна тактика двох підривів

Про це в етері «КИЇВ24» заявив Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик.

За його словаами, ця тактика характерна для ісламських фундаменталістів.

Реклама

«Тобто спочатку один вибух, чекають поки приїдуть співробітники правоохоронних органів, рятувальники і медичні працівники, потім лунає другий вибух, який ще більш потужний, але має на меті збільшення чисельності жертв терактів», — наголосив він.

За словами аналітика, це дуже підступна такика, і вона передбачає наявність групи. Але є ще важливий нюанс.

«Синхронність дій, а мова про удар по енергетичній інфраструктурі, у тому ж самому Львові, Кропивницькому, Одесі, Києву, Дніпру тощо, і проведення теракту. Тобто створюється атмосфера хаосу і паніки. Причому в тилових районах України», — підреслив експерт.

Насамкінець він припускає: РФ прагне показати людям, які залишили Київ та наразі мешкають на Заході України, що такого поняття, як «тилові райони» — не існує.

Реклама

Теракт у Львові: що відомо

Як ми писали, у Львові 22 лютого відбувся теракт. Так, пролунали два вибухи, є потерпілі й жертви.

Через підступний злочин загинула поліцейська. Їй було 23 роки.

За даними влади, станом на 12:00 у лікарнях Львова перебувало 20 людей. Їм надається допомога. Частина у критичному стані, ще троє людей — у дуже важкому.

Пізніше з’явилося фото ймовірної виконавиці теракту. Серед версій, зокрема, робота російських спецслужб.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський відреагував на теракт й повідомив нові деталі. Так, затримано кілька осіб, підозрюваних у теракті. Наразі, аідкреслив український лідер, не про усе можна говорити публічно. Більше інформації правоохоронці оприлюднять згодом.