Теракт у центрі Львова: Садовий сказав, у якому стані потерпілі

Теракт у центрі Львова

Мер Львова Андрій Садовий прокоментував теракт у Львові. Ціль була поранити чи вбити якомога більше людей.

Про це Садовий розповів в ефірі «Снданок з 1+1».

Теракт стався у центрі міста. Відомо, що поруч розташоване СІЗО. Садовий відповів, чи пов’язаний теракт із цією локацією.

«Він не пов’язаний з СІЗО. Дійсно, це є локація біля торгового центру „Магнус“, буквально, знаєте, метрів, може, 50-60, і СІЗО. Це просто локація, яка була вибрана, тихесенька вуличка, для того, щоб зробити цей терористичний акт», — ззазначив посадовець.

Він акцентував, що, відомо, коли відбувається якась біда, першими прибувають працівники поліції, комунальники, МНС.

«І, власне, була задача, щоб поранити якомога більшу кількість людей, чи вбити якомога більшу кількість людей. Ви пам’ятаєте оцю ніч? І атаки були на всю Україну. Фактично, цей терористичний акт — це елемент російської атаки», — наголосив він.

Наразі відомо, що 20 людей перебувають в лікарні.

«Частина з них — стан дуже важкий, критичний. Особливо троє людей знаходяться в дуже важкому стані», — завершив Садовий.

Як ми писали раніше, у Львові пролунали два потужні вибухи. На жаль, є потерпілі і жертви, зокрема правоохоронці. Серед них — 23-річна жінка-поліцейська.

Вибухи у Львові кваліфікували я теракт. Унаслідок цього постраждали 24 людини. Медики надають їм усю необхідну допомогу.

Згодом паказли фото ймовірної виконавиці теракту.