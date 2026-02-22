В результате атак на Киевщину поврежден дом нардепа в Киеве

Дмитрий Разумков / © УНИАН

В Софиевской Борщаговке во время ночной атаки на Киев пострадал дом народного депутата Дмитрия Разумкова — он рассказал журналисту о подробностях.

Об этом сообщил Дмитрий Разумков, комментируя последствия ракетного удара.

«Был прилет ракеты… Слышали что падала ракета. Прошла громко, повыносила все окна. Сюда прибежали, вышла мама, забрали ребенка, потом побежали ребята, подняли плиты, достали другого ребенка, достали отца. Это из первого дома, из второго не знаю», — рассказал он.

Также Разумков рассказал о последствиях атаки по Киевской области. «Нет окон, все повыносило. Где-то что-то поломало… Дети немножко испугались, но все нормально. Точно лучше чем у других», — добавил нардеп.

Напомним, ранее мы писали о том, под утро 22 февраля Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные дроны типа «Шахед». Воздушную тревогу объявили по всей стране.