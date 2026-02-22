ТСН у соціальних мережах

22.02.2026
Укрaїнa
Укрaїнa
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
1 хв

Внаслідок атак на Київщину пошкоджено будинок нардепа

Дмитро Разумков розповів, що його будинок зазнав значних пошкоджень, але родина не постраждала.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков / © УНІАН

У Софіївській Борщагівці під час нічної атаки на Київ постраждав будинок народного депутата Дмитра Разумкова — він розповів журналісту про подробиці.

Про це повідомив Дмитро Разумков, коментуючи наслідки ракетного удару.

За словами парламентарія, ракета впала недалеко від його будинку, спричинивши сильний вибух і пошкодження будівель. Вибухи були дуже гучними, вікна повилітали, а мешканці кинулися допомагати постраждалим.

«Так, я живу на сусідній вулиці. Приход ракети, мабуть, збиття вона падала. Прийшла гучно, повиносила всі вікна, сюди прибігли», — розповів Разумков.

Нардеп детально описав порятунок людей із-під завалів:

«Вийшла мама, забрав дитину. Побіжали хлопці, підняли плити, достали іншу дитину. Достали батька з першого дома, а з другого, наскільки я розумію, ні, не знаю», — зазначив він.

Нардеп розповів, що з-під завалів ніхто не залишився живим, а його будинок зазнав серйозних пошкоджень: всі вікна вибиті, а деякі частини будівлі постраждали в інших місцях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, під ранок 22 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також ударні дрони типу «Шахед». Повітряну тривогу оголосили по всій країні.

