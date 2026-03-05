Шотландія запроваджує новий вид кремації: тіла розчиняють, а рідину змивають в каналізацію

Раковина / © pixabay.com

У Шотландії планують дозволити новий спосіб прощання з померлими — так звану водяну кремацію, або лужний гідроліз.

Про це пише The Times.

Метод розглядають як більш екологічну альтернативу традиційній кремації та похованню.

Процедура, відома також як «аквамація», передбачає використання води, тепла та лужного розчину для прискорення природного розкладання тіла. Воно поміщається у герметичну камеру, схожу на кремаційну піч, де протягом приблизно трьох годин відбувається хімічний процес гідролізу.

У результаті м’які тканини розчиняються, а залишаються лише кістки та зуби. Їх висушують і подрібнюють до стану білого порошку, подібного до попелу після звичайної кремації. Родичі можуть зберігати ці рештки або розвіяти їх, як і після традиційної процедури. Рідина, що залишається після кремації у воді, зазвичай зливається в каналізацію.

Директор похоронного бюро William Purves в Единбурзі Ендрю Первс пояснив, що гідроліз імітує природні процеси розкладання, але відбувається значно швидше та з меншими викидами вуглецю.

За даними видання, послуга може стати доступною вже наступного року.

Хоча для Шотландії це нова практика, водяну кремацію вже застосовують в інших країнах, зокрема в Ірландія, Південній Африці, Канаді, а також у деяких штатах США.

Фахівці зазначають, що інтерес до альтернативних способів поховання зростає на тлі дискусій про екологічний вплив традиційних ритуалів.

Нагадаємо, в Африці знайшли докази найдавнішої у світі кремації.