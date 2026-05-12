Які найкращі дні для садіння капусти за місячним календарем: качани виростуть великими та міцними
Чимало городників переконані, що фази Місяця впливають на рух соку в городніх культур та розвиток кореневої системи. Саме тому садіння у сприятливі дні допомагає отримати міцніші рослини та щедріший урожай.
Досвідчені городники добре знають: щоб капуста виросла великою, соковитою та щільною, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вибрати вдалий час для садіння. Багато досвідчених господарів орієнтуються саме на місячний календар, адже вважається, що фази Місяця можуть впливати на зростання і розвиток овочів. У травні 2026 року буде кілька особливо сприятливих днів для садіння капусти, коли рослини швидше приживатимуться та формуватимуть міцні качани.
Найкращі дні для садіння капусти у травні 2026
За місячним календарем найбільш сприятливими днями для садіння капусти у відкритий ґрунт у травні 2026 року вважаються:
12 травня;
13 травня;
16 травня;
17 травня;
21 травня;
22 травня;
25 травня;
26 травня.
Саме у ці дні рослини краще укорінюються, швидше набирають силу та формують великі качани.
Коли не варто садити капусту
Городники радять уникати садіння капусти і відкритий ґрунт у дні молодого та повного місяця. У травні 2026 року небажаними для городніх робіт вважаються:
14 травня;
28 травня.
У цей період рослини можуть гірше приживатися та бути більш вразливими до хвороб.
Що потрібно зробити перед садінням капусти у відкритий ґрунт
Щоб качани виросли міцними й великими, дуже важливо правильно підготувати ґрунт. Капуста любить поживну землю та достатню кількість вологи. Перед садінням рекомендовано:
добре розпушити землю;
внести перегній або компост;
рясно полити лунки;
не садити рослини надто густо.
Капуста потребує простору, тому між рослинами варто залишати достатню відстань.