Які найкращі дні для садіння капусти за місячним календарем: качани виростуть великими та міцними

Чимало городників переконані, що фази Місяця впливають на рух соку в городніх культур та розвиток кореневої системи. Саме тому садіння у сприятливі дні допомагає отримати міцніші рослини та щедріший урожай.

Коли садити капусту у травні 2026

Досвідчені городники добре знають: щоб капуста виросла великою, соковитою та щільною, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вибрати вдалий час для садіння. Багато досвідчених господарів орієнтуються саме на місячний календар, адже вважається, що фази Місяця можуть впливати на зростання і розвиток овочів. У травні 2026 року буде кілька особливо сприятливих днів для садіння капусти, коли рослини швидше приживатимуться та формуватимуть міцні качани.

Найкращі дні для садіння капусти у травні 2026

За місячним календарем найбільш сприятливими днями для садіння капусти у відкритий ґрунт у травні 2026 року вважаються:

  • 12 травня;

  • 13 травня;

  • 16 травня;

  • 17 травня;

  • 21 травня;

  • 22 травня;

  • 25 травня;

  • 26 травня.

Саме у ці дні рослини краще укорінюються, швидше набирають силу та формують великі качани.

Коли не варто садити капусту

Городники радять уникати садіння капусти і відкритий ґрунт у дні молодого та повного місяця. У травні 2026 року небажаними для городніх робіт вважаються:

  • 14 травня;

  • 28 травня.

У цей період рослини можуть гірше приживатися та бути більш вразливими до хвороб.

Що потрібно зробити перед садінням капусти у відкритий ґрунт

Щоб качани виросли міцними й великими, дуже важливо правильно підготувати ґрунт. Капуста любить поживну землю та достатню кількість вологи. Перед садінням рекомендовано:

  • добре розпушити землю;

  • внести перегній або компост;

  • рясно полити лунки;

  • не садити рослини надто густо.

Капуста потребує простору, тому між рослинами варто залишати достатню відстань.

