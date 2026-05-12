Які найкращі дні для садіння капусти за місячним календарем: качани виростуть великими та міцними

Коли садити капусту у травні 2026 / © Freepik

Реклама

Досвідчені городники добре знають: щоб капуста виросла великою, соковитою та щільною, важливо не лише правильно доглядати за рослинами, а й вибрати вдалий час для садіння. Багато досвідчених господарів орієнтуються саме на місячний календар, адже вважається, що фази Місяця можуть впливати на зростання і розвиток овочів. У травні 2026 року буде кілька особливо сприятливих днів для садіння капусти, коли рослини швидше приживатимуться та формуватимуть міцні качани.

Найкращі дні для садіння капусти у травні 2026

За місячним календарем найбільш сприятливими днями для садіння капусти у відкритий ґрунт у травні 2026 року вважаються:

12 травня;

13 травня;

16 травня;

17 травня;

21 травня;

22 травня;

25 травня;

26 травня.

Саме у ці дні рослини краще укорінюються, швидше набирають силу та формують великі качани.

Реклама

Коли не варто садити капусту

Городники радять уникати садіння капусти і відкритий ґрунт у дні молодого та повного місяця. У травні 2026 року небажаними для городніх робіт вважаються:

14 травня;

28 травня.

У цей період рослини можуть гірше приживатися та бути більш вразливими до хвороб.

Що потрібно зробити перед садінням капусти у відкритий ґрунт

Щоб качани виросли міцними й великими, дуже важливо правильно підготувати ґрунт. Капуста любить поживну землю та достатню кількість вологи. Перед садінням рекомендовано:

добре розпушити землю;

внести перегній або компост;

рясно полити лунки;

не садити рослини надто густо.

Капуста потребує простору, тому між рослинами варто залишати достатню відстань.

Реклама

Новини партнерів