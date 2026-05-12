Ермак имел 4 дипломатических паспорта и активно выезжал за границу: что раскрыли в суде

Андрей Ермак / © Офис президента Украины

Реклама

У бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака есть четыре дипломатических паспорта. А по версии следствия, он совершил 86 пересечений границы с начала полномасштабного вторжения.

Об этом стало известно на заседании суда от представителя стороны обвинения, передает корреспондент ТСН.ua Дмитрий Фурдак из зала суда.

По словам прокурора, один из имеющихся у бывшего чиновника дипломатических паспортов действителен до 2030 года.

Реклама

«У Ермака есть 4 дипломатических паспорта», — заявил прокурор во время судебного процесса.

Согласно озвученным данным, в период с 24 февраля 2022 года по 20 ноября 2025 года экспредседатель ОП пересекал государственную границу 86 раз. Сторона обвинения также сообщила, что не располагает информацией о поездках Ермака за более поздний период. Прокурор объяснил это тем, что сведения о пересечении границы бывшим руководителем Офиса Президента были удалены из системы.

Что известно о деле «Династия»

Напомним, бывшего главу ОП подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом из-за кооператива Солнечный берег.

По версии НАБУ и САП, Ермак был частью организованной группы, которая отмыла 460 миллионов гривен. Деньги вкладывали в строительство роскошных коттеджей в селе Козин в Киевской области (городок «Династия»).

Реклама

Речь идет о возведении четырех частных резиденций площадью около 1000 кв. м любая. Стоимость одного такого дома оценивают в 2 миллиона долларов, а земля под ними стоит более 6 миллионов долларов.

Впоследствии, защита Андрея Ермака получила ходатайство об избрании ему меры пресечения. Адвокат отрицает причастность бывшего руководителя ОП к легализации средств и называет подозрение безосновательным.

Новости партнеров