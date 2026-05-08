У Кремлі «злили» сценарій завершення війни: таємні документи Путіна шокували деталями

Днями російське розслідувальне видання «Досьє Центр» оприлюднило матеріали, що розкривають плани Кремля щодо завершення війни в Україні. Зокрема, їхня мета — продати росіянам мирну угоду як «перемогу» — хоч і без взяття Києва. Водночас документи свідчать про те, що Росія досі не бажає йти на суттєві компроміси щодо кінцевого стану війни.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що було опубліковано слайди презентації під назвою «Після перемоги». Їх, за даними видання, створили співробітники заступника голови адміністрації президента-диктатора Росії Сергія Кирієнка, щоб окреслити «найбільш правдоподібний сценарій» завершення війни в Україні та способи «продати» мирну угоду російському населенню.

Сценарій Кремля щодо завершення війни — деталі

Зазначається, що у Кремлі роботу над презентацією розпочали ще в лютому 2026-го. Джерело «Досьє Центру» в оточенні «фюрера» каже, що ці матеріали створили через занепокоєння Москви щодо поганих бойових дій Росії та впливу війни на російську економіку.

«Найбільш правдоподібний сценарій» презентації передбачав підписання США двох окремих мирних угод з Росією та Україною, за якими країна-агресорка отримає контроль над Донецькою та Луганською областями, виведе війська з Сумської і Харківської областей, а також заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Сценарій передбачає, що Вашингтон скасує санкції проти Москви, але санкції Європи залишаться чинними. Окрім того, у планах — Україна буде мати нейтральний статус і служитиме «буферною зоною» між РФ і Заходом. Водночас нинішній український лідер Володимир Зеленський залишиться президентом, а Кремль досягне лише «символічної і стриманої денацифікації» України.

Водночас у презентації йшлося про те, що продовження війни в Україні буде ризикованим, бо це вимагатиме від Російської Федерації переведення всієї своєї економіки на повноцінний воєнний режим і проведення загальної мобілізації, а також ще більше погіршить їхні демографічні проблеми через високі втрати.

У матеріалах визнавалося, що частина ультранаціоналістичної спільноти Росії, зокрема мілблогери, найімовірніше, будуть проти такого «мирного сценарію». Своєю чергою, влада буде погрожувати їм дискредитацією російських сил і посилить голоси поміркованих у медіапросторі, щоб протистояти їм.

На слайдах також обговорювалися наративи про те, що Росія запобігла гуманітарній катастрофі на Донбасі, досягла максимальних результатів без загальної мобілізації, а також те, що Путін не лише зірвав зусилля Заходу щодо розширення та продовження конфлікту, а й те, що саме «фюрер» знає, що найкраще для РФ.

Що стоїть за витоком документів з Кремля

Аналітики ISW вважають, що, ймовірно, Кремль оприлюднив слайди в межах когнітивної війни, яка спрямована, аби зобразити Росію як готову до компромісів для припинення війни в Україні.

«Слайди не є частиною офіційної російської позиції щодо переговорів, але представлений сценарій завершення війни схожий на той, який Кремль називав прийнятним в останні місяці. Їхній витік міг бути навмисним, щоб продемонструвати нібито готовність Росії поступитися територією в обмін на передавання Україною решти Донецької області», — наголошують американські фахівці.

Однак, додають в Інституті, адміністрація Путіна хибно представляє цей сценарій завершення війни як значну поступку Росії, оскільки російські війська навряд чи захоплять решту Донецької області військовим шляхом у найближчій та середньостроковій перспективі, якщо взагалі зможуть повністю окупувати цей регіон.

Нагадаємо, помічник «фюрера» Юрій Ушаков висунув ультиматум для відновлення переговорів з Україною та США. Він цинічно заявив, мовляв, у перемовинах «немає сенсу» — поки ЗСУ не відійдуть з Донецької області. Лише тоді, брехливо додав він, «відкриються перспективи для серйозного обговорення».

