Володимир Путін.

У президента Росії Володимира Путіна зухвало заявляють, мовляв, процес закінчення війни в Україні — це «надто складний».

Про це висловився речник «фюрера» РФ Дмитро Пєсков в інтерв’ю одному з пропагандистських росЗМІ.

З його слів, США «поспішають» і «хочуть швидкого результату». Втім, брехливо зауважив Пєсков, закінчення війни або ж, як цинічно кажуть у Москві — «українське врегулювання» — «це надто складна тема».

Окрім того, мирну угоду щодо України, речник диктатора зневажливо назвав «дуже довгим шляхом зі складними деталями».

«Вихід на угоду, на мирну угоду — це дуже довгий, зі складними деталями шлях», — скептично висловився Пєсков.

Окрім того, представник Кремля мрійливо розповів, мовляв, впевнений у «перемозі» Російської Федерації у так званій «сво» — тобто у війні в Україні. Пєсков нахабно і ницо заявив, мовляв, «це їхня війна».

Раніше Пєсков нахабно заявив, мовляв, Кремль не обговорює можливість подовження перемир’я у війні після 11 травня, коли режим припинення вогню повинен закінчитися. З його слів, нібито жодних сигналів про продовження режиму припинення вогню Москва не отримувала

Водночас помічник «фюрера» Юрій Ушаков заявив, що «умова» для продовження переговорів — це відведення українських військ із Донбасу. Мовляв, без цього досягти прогресу «буде неможливо» — навіть після численних раундів консультацій.

Тим часом сам диктатор Володимир Путін зробив несподівану заяву про «завершення» війни. Мовляв, «справа йде до завершення».

Дата публікації 20:57, 10.05.26

