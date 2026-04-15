Экс-возлюбленная Бруклина Бекхэма после шести лет молчания выдала правду о звездной семье: "Были знаки"

Скандальные заявления британской модели Ханы Кросс об отношениях с Бруклином Бекхэмом и напряженности в семье Дэвида и Виктории Бекхэм привлекли внимание после ее нового интервью.

Модель впервые за шесть лет нарушила молчание. Она вспомнила роман с Бруклином, который длился около девяти месяцев в 2019 году. По ее словам, атмосфера вокруг пары была далека от спокойной. Девушка испытывала постоянное эмоциональное напряжение. Ее не покидало ощущение двойных сигналов от окружающих. Особенно это касалось отношения со стороны знаменитых родителей.

«Во время отношений было много предупреждающих знаков и вещей, которые задним числом должны были заставить меня задуматься и, возможно, прекратить отношения или уйти от них гораздо раньше, чем я хотела», — поделилась Хана изданию Hello!.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / © instagram.com/hancross

После этих событий Кросс признается, что тогдашний период дался ей непросто. Она описывает его как психологически изнурительный и наполненный сомнениями. Несмотря на это, модель фактически стала на сторону Бруклина и Николы Пельтц в их конфликте с семьей.

В то же время она подчеркнула, что после разрыва не сталкивалась с давлением или попытками заставить ее молчать. По ее словам, никаких запретов или предупреждений не было. Это позволило ей сегодня открыто говорить о прошлом.

«На меня никогда не давили, я не получала ни одного предупреждения не говорить ничего об отношениях», — отметила модель.

Напомним, недавно Дэвид Бекхэм случайно пересекся со старшим сыном, который отрекся от него.