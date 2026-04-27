Відомий український співак заговорив про весілля з коханою після півтора року стосунків
Також артист розсекретив, якою буде вечірка з нагоди його одруження.
Відомий український співак Laud, справжнє ім'я якого Владислав Каращук, заговорив про весілля зі своєю коханою.
Артист вже протягом півтора року перебуває в стосунках із обраницею Діаною. На проєкті "Наодинці з Гламуром" виконавець ділиться, що налаштований серйозно. Зокрема, пара вже обговорює весілля. Поки закохані зі шлюбом не квапляться, оскільки зайняті роботою. Проте весілля вони запланували на найближче майбутнє.
"Ми ще не одружені. Звісно, у планах! Зараз дуже такий робочий період, тому ми це все запланували на найближче майбутнє. Ми разом вже півтора року. Діана займається моїм стилем, вона частина команди. Всі мої гарні луки і образи не тільки на сцені, а й в реальному житті – це все Діана. Ми кайфуємо, щасливі і підтримуємо одне одного", - ділиться артист з Анною Севастьяновою.
Співак вже й знає, яким буде їхнє весілля. Закохані не хочуть влаштовувати гучних вечірок, а натомість планують провести цей день в колі найближчих. Тим не менш, пара організовуватиме стильне весілля.
"Ми це якось обговорювали і говорили, що найкращий варіант – це найближчі люди. До 50 людей – це був би найкращий варіант. Щось таке стильне! Не просто величезні фанфари і зал, а щось таке стильове і для близьких", - говорить виконавець.
