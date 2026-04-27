Надя Дорофєєва замилувала святкуванням 36-річчя у компанії чоловіка й зіркових друзів

Українська співачка Надя Дорофєєва затишно відсвяткувала своє 36-річчя у колі найближчих людей та поділилася атмосферними кадрами.

Свято організували у просторі в стилі лофт, де інтер’єр доповнили яскравими арт-елементами. Іменинниця обрала легкий, але стильний образ: світлі штани, жакет із принтом вишеньок і контрастну червону футболку. Головним десертом став незвичний вафельний торт зі згущеним молоком і свічками.

Надя Дорофєєва відсвяткувала 36-річчя / © instagram.com/nadyadorofeeva

У дописі артистка коротко підсумувала настрій цих днів: «Тиждень мого дня народження».

До слова, розділити свято з нею прийшли друзі та колеги: серед них — співак OTOY із дружиною, дизайнерка Катя Сільченко з чоловіком, блогер Міша Лебіга, ведучий Євген Янович, Ігор Лаченков та інші. Також до привітань долучився співзасновник Monobank Олег Гороховський разом із дружиною. Серед подарунків для іменинниці були букети, картини та інше.

Поруч із Дорофєєвою був і її обранець — Міша Кацурін, який незадовго до святкування разом із коханою публічно звернувся до неї з ніжними словами та серією спільних фото.