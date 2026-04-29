Укрaїнa
20
2 хв

В Україні стане значно тепліше: де і коли очікувати до +20 градусів

В Україні очікується поступове потепління вже від 1 травня. Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли припиняться заморозки, у яких регіонах температура підніметься до +20° та де можливі дощі на початку травня.

Руслана Сивак
Потепління

Потепління / © ТСН.ua

У перші дні травня в Україні очікується зміна повітряних потоків, що принесе поступове підвищення температури та припинення заморозків у більшості регіонів.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, вже в ніч на 1 травня заморозки у повітрі не прогнозуються — вони залишаться лише на поверхні ґрунту. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів. На Закарпатті та у південних областях буде тепліше — від +11 до +16 градусів.

Синоптикиня додала, що тенденція до підвищення температури збережеться 2–3 травня завдяки зміні повітряних потоків на південні та південно-західні.

«Денні максимуми також вже будуть більш комфортні, тому що саме 2 — 3 травня повітряні потоки почнуть змінюватися на південні та південно-західні. Це означає, що почне надходити трішки тепліша повітряна маса. У денні години пригріє до +11…+17 градусів. Це вже весняна та більш комфортна температура», — зазначила Наталія Птуха.

Згідно з прогнозом, від 3 травня заморозки можуть повністю припинитися. У західних регіонах денна температура місцями сягатиме +15…+20 градусів, тоді як на сході залишатиметься прохолодніше — в межах +7…+13 градусів.

Опади у цей період будуть мінімальними: лише 3 травня можливі незначні дощі у східних та південно-східних областях, на решті території утримається суха погода.

Погода в Україні — останні новини

У найближчі три доби на Київщині очікуються сильні заморозки до 0-3° та денна температура в межах 8-13° тепла. Через небезпечні метеорологічні явища в регіоні запроваджено помаранчевий рівень небезпеки.

А у Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.

Раніше ми писали, що завершення квітня в Україні принесе дощі та холодне повітря, проте травень почнеться з приємних змін. У деяких регіонах температура підніметься до +20 градусів.

