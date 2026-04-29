В Україні стане значно тепліше: де і коли очікувати до +20 градусів

У перші дні травня в Україні очікується зміна повітряних потоків, що принесе поступове підвищення температури та припинення заморозків у більшості регіонів.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами синоптикині, вже в ніч на 1 травня заморозки у повітрі не прогнозуються — вони залишаться лише на поверхні ґрунту. Температура вночі становитиме +1…+6 градусів, а вдень повітря прогріється до +8…+13 градусів. На Закарпатті та у південних областях буде тепліше — від +11 до +16 градусів.

Синоптикиня додала, що тенденція до підвищення температури збережеться 2–3 травня завдяки зміні повітряних потоків на південні та південно-західні.

«Денні максимуми також вже будуть більш комфортні, тому що саме 2 — 3 травня повітряні потоки почнуть змінюватися на південні та південно-західні. Це означає, що почне надходити трішки тепліша повітряна маса. У денні години пригріє до +11…+17 градусів. Це вже весняна та більш комфортна температура», — зазначила Наталія Птуха.

Згідно з прогнозом, від 3 травня заморозки можуть повністю припинитися. У західних регіонах денна температура місцями сягатиме +15…+20 градусів, тоді як на сході залишатиметься прохолодніше — в межах +7…+13 градусів.

Опади у цей період будуть мінімальними: лише 3 травня можливі незначні дощі у східних та південно-східних областях, на решті території утримається суха погода.

