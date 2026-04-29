- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
38 окрема бригада морської піхоти ЗСУ збирає кошти на ремонт авто: як допомогти
Українські захисники збирають кошти на ремонт автомобіля.
38 окрема бригада морської піхоти, яка захищає Україну на найскладніших напрямках, терміново збирає кошти на ремонт авто, на якому бійці виконують бойові задачі.
Про це військові розповіли ТСН.ua.
Військові збирають 60 тисяч гривень, щоб відремонтувати автомобіль, яким вони виконуватимуть завдання у зоні бойових дій.
«Авто є, лишилось його трохи привести до ладу, аби не підвело у найвідповідальніший момент. Будемо вдячні громадськості за будь-який донат. Ціль — 60 тис. грн. Номер картки банки 4874 1000 2724 1499», — повідомив в коментарі для ТСН.ua комунікаційник бригади Мирослав Криворучко.
Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/bATrwzCp3
Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/bATrwzCp3