ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

"Атлетіко" та "Арсенал" не визначили сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 5 травня Лондоні.

Автор публікації
Максим Приходько
Коментарі
"Атлетіко" — "Арсенал"

"Атлетіко" — "Арсенал" / © Associated Press

"Атлетіко" зіграв унічию з "Арсеналом" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:1.

У першому таймі команди завдали лише по одному удару в площину воріт, але лондонський клуб зумів відкрити рахунок — на 44-й хвилині Віктор Дьокереш реалізував пенальті після того, як його у штрафному майданчику мадридців підштовхнув Давід Ганцко.

На старті другого тайму "матрацники" зрівняли рахунок — на 56-й хвилині Хуліан Альварес реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Бена Вайта в карному майданчику англійського клубу після удару Маркоса Льоренте.

На 63-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне мали можливість розвинути свій успіх, але після удару Антуана Грізманна з центру штрафного майданчика "канонірів" врятувала поперечина.

На 74-й хвилині іспанський клуб створив ще один супершанс — Адемола Лукман пробив з центру штрафного майданчика, але голкіпер "гармашів" Давід Рая здійснив сейв.

На 78-й хвилині "Арсенал" міг заробити ще один пенальті. Еберечі Езе впав у штрафному майданчику "Атлетіко" після контакту з Ганцко — рефері одразу призначив 11-метровий, але потім переглянув відеоповтор епізоду й скасував своє рішення.

Відтак клуби не змогли визначити сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Огляд матчу "Атлетіко" — "Арсенал"

Матч-відповідь між "Арсеналом" та "Атлетіко" відбудеться 5 травня на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зустрічаються французький ПСЖ і німецька "Баварія".

У першому матчі ПСЖ 28 квітня на своєму полі здолав "Баварію" з рахунком 5:4. Поєдинок-відповідь відбудеться 6 травня в Мюнхені.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie