"Атлетіко" та "Арсенал" не визначили сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів

"Атлетіко" зіграв унічию з "Арсеналом" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді завершився з рахунком 1:1 .

У першому таймі команди завдали лише по одному удару в площину воріт, але лондонський клуб зумів відкрити рахунок — на 44-й хвилині Віктор Дьокереш реалізував пенальті після того, як його у штрафному майданчику мадридців підштовхнув Давід Ганцко.

На старті другого тайму "матрацники" зрівняли рахунок — на 56-й хвилині Хуліан Альварес реалізував пенальті, який було призначено за гру рукою Бена Вайта в карному майданчику англійського клубу після удару Маркоса Льоренте.

На 63-й хвилині підопічні Дієго Сімеоне мали можливість розвинути свій успіх, але після удару Антуана Грізманна з центру штрафного майданчика "канонірів" врятувала поперечина.

На 74-й хвилині іспанський клуб створив ще один супершанс — Адемола Лукман пробив з центру штрафного майданчика, але голкіпер "гармашів" Давід Рая здійснив сейв.

На 78-й хвилині "Арсенал" міг заробити ще один пенальті. Еберечі Езе впав у штрафному майданчику "Атлетіко" після контакту з Ганцко — рефері одразу призначив 11-метровий, але потім переглянув відеоповтор епізоду й скасував своє рішення.

Відтак клуби не змогли визначити сильнішого в першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь між "Арсеналом" та "Атлетіко" відбудеться 5 травня на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором іншого півфінального протистояння, в якому зустрічаються французький ПСЖ і німецька "Баварія".

У першому матчі ПСЖ 28 квітня на своєму полі здолав "Баварію" з рахунком 5:4. Поєдинок-відповідь відбудеться 6 травня в Мюнхені.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

