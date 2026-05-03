У двох країнах НАТО оголошували про загрозу російських дронів

«Шахед» / © tsn.ua

Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці, 3 травня, попередили про можливу загрозу безпілотників на тлі атаки Росії на Україну.

Про це йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії у соцмережі X та Міністерства внутрішніх справ Естонії у Facebook.

Жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа отримали попередження від військових про загрозу дронів близько 3:00 ранку. О 5:30 ранку Сили оборони скасували тривогу, повідомивши, що в повітряному просторі Естонії немає загроз.

У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали «у зв’язку з військовими діями Росії проти України», зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

Близько 4:00 ранку подібне попередження отримали жителі латвійських міст — Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава. Через кілька годин Національні збройні сили Латвії повідомили, що можлива загроза зникла.

Нагадаємо, посилення атак РФ на українські порти перетворило життя мешканців прикордоння Румунії на постійний стрес. Російські дрони-камікадзе дедалі частіше порушують повітряний простір цієї країни НАТО.

