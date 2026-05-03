Бюджет-2026 можуть терміново змінити: що готує уряд і про які суми йдеться

В Україні готують суттєві зміни до держбюджету 2026 року, які можуть внести вже найближчим часом. Після засідання Ради відбулася закрита зустріч представників фракцій і уряду, де озвучили основні параметри майбутніх правок.

Про це пише нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо про зміни

За попередніми даними, уряд планує подати зміни до бюджету орієнтовно до 12 травня та просити парламент оперативно їх ухвалити. Серед ключових пунктів:

включення так званого репараційного кредиту ЄС обсягом близько 90 млрд євро;

перерозподіл коштів на «план стійкості» в межах 200–270 млрд грн;

коригування оборонних витрат.

«Окремо ще Раді треба буде проголосувати ратифікацію Угоди про репараційний кредит від ЄС на 90 млрд на 2026-2027 рік», — додав Железняк.

Раніше ми писали, що в Україні з 1 травня стартує низка змін, які стосуються мобілізації, соціальних виплат і пільг. Зокрема, оновлюється підхід до бронювання та процедур мобілізації, а частина громадян може втратити окремі пільги, зокрема на електроенергію, через зміну критеріїв їх надання. Також із початком неопалювального сезону перераховуються субсидії, а частина отримувачів має оновити дані, інакше виплати можуть бути скасовані або зменшені. Окремо змінюється порядок доступу до безоплатних ліків, зокрема для пацієнтів, які проходять гормональну терапію: тепер вони надаватимуться за електронним планом лікування.

