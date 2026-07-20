Пальне в Україні може знову здорожчати: експерт попереджає про ціни від 90 до 93 гривень за літр

Ціни на пальне в Україні можуть зрости / © ТСН

Реклама

Найближчими тижнями на українських автозаправних станціях очікується чергова хвиля здорожчання пального, внаслідок якої цінники на АЗС можуть поступово піднятися до позначки 90–93 гривні за літр.

Зростання вартості палива відбуватиметься поступово, додаючи до поточної ціни по кілька гривень щотижня. Про це у коментарі для РБК-Україна розповів засновник та генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін.

За словами експерта, що на сьогоднішній день економічні чинники вказують на неминуче зростання вартості пального через що на преміальних автозаправних станціях, таких як ОККО та WOG, цінники на дизельне пальне цілком реально можуть сягнути 92–93 гривень за літр, а на бензин — 90–91 гривні.

Реклама

Дмитро Льоушкін зауважив, що таке підвищення не відбудеться миттєво, а розтягнеться на найближчі дві-три тижні.

«За 2-3 тижні все буде. Одразу бух і такого підвищення не буде. Підвищуватиметься щотижня. Ось цього тижня вже почали зростати, вже підвищилися, і ще цього тижня підвищуватимуться. 10 гривень, умовно кажучи, розділіть на 20 робочих днів, навіть менше», — розповів експерт.

Зростання цін на пальне неабияк вплине на економіку та логістику

Льоушкін підкреслив, що підвищення вартості пального неминуче вдарить по логістиці та вантажних перевезеннях. Зокрема, витрати на транспортування для великих фур, які нині становлять близько 50 гривень за кілометр, підскочать орієнтовно до 60–65 гривень, що збільшить транспортну складову приблизно на 12%.

Таке здорожчання палива по-різному відобразиться на кінцевій ціні продукції залежно від її об’ємів. Для габаритних вантажів, наприклад бутильованої води, зміна цінників матиме відчутний вплив, тоді як на собівартості дрібних товарів, як-от мікросхем, підвищення тарифів буде мати менший вплив.

Реклама

Вартість пального в Україні станом на 20 липня

OKKO

Бензин Pulls 100: 90,90 грн

Бензин Pulls 95: 83,90 грн

Бензин А-95 Євро: 80,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Євро: 81,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 91,50 грн

Бензин 95 (Mustang): 84,50 грн

Бензин 95 Євро: 81,50 грн

ДП Mustang: 85,90 грн

ДП Євро-5: 82,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн (+1 грн)

Бензин NANO 95: 86,90 грн (+1 грн)

Бензин А-95: 82,90 грн (+1 грн)

ДП NANO Extro: 85,90 грн (+1 грн)

ДП NANO: 82,90 грн (+1 грн)

Газ: 41,90 грн

«Укрнафта»

Реклама

Бензин 98 (Energy): 82,90 грн

Бензин 95 (Energy): 78,90 грн

Бензин А-95: 75,90 грн

Бензин А-92: 71,90 грн

ДП (Energy): 78,90 грн

ДП: 76,90 грн

Газ: 38,40 грн

Раніше паливний експерт Дмитро Льоушкін попереджав, що ціни на бензин та дизельне пальне в Україні можуть зрости через гострий дефіцит готових нафтопродуктів на європейському ринку, від якого український роздріб залежить напряму.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів