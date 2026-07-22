Как охладить комнату без кондиционера: простая хитрость с миской воды, которую советуют эксперты

Жара / © Credits

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Во время летней жары поддерживать комфортную температуру в доме без кондиционера бывает непросто. Впрочем, эксперты утверждают, что снизить температуру воздуха в комнате можно с помощью простого и бюджетного способа — достаточно поставить у открытого окна миску с холодной водой.

Об этом сообщило издание Express.

В связи с жарой многим домохозяйствам придется вновь искать способы охладить жилье. Многие дома строились так, чтобы хорошо удерживать тепло, поэтому в жару они быстро нагреваются, а без кондиционера охладить помещение непросто.

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Специалисты в области энергетики рекомендуют воспользоваться простым методом. Для этого нужно поставить миску с холодной водой на подоконник или другую поверхность возле открытого окна. По их словам, холодная вода поглощает тепло из окружающего воздуха, а при испарении способствует снижению его температуры. Если рядом есть открытое окно, поток воздуха помогает распространить прохладу по комнате.

В LEAP Energy Advice отмечают, что этот способ может показаться необычным, однако он представляет собой простой и недорогой вариант борьбы с жарой в доме.

Если нужно усилить охлаждающий эффект, эксперты советуют вместо холодной воды использовать лед. Миску с кубиками льда можно поставить перед вентилятором. В этом случае воздух будет проходить над холодной поверхностью, создавая более прохладный поток.

В то же время в LEAP Energy Advice отмечают, что даже без вентилятора миска с холодной водой способна помочь охладить окружающий воздух, хотя при наличии легкого воздушного потока эффект будет более заметным.

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В British Gas также поддерживают этот способ. В компании отмечают, что вентиляторы потребляют электроэнергию, однако затраты на их работу значительно ниже, чем на использование кондиционера. Кроме того, эксперты советуют вечером направлять вентилятор в открытое окно. Это помогает выталкивать горячий воздух наружу, а не просто перемещать его по комнате. По их словам, сочетание вентилятора с миской со льдом или холодной водой позволяет добиться лучшего охлаждающего эффекта без значительных затрат.

Напомним, в Японии создали уникальную кабину размером с человека, которая благодаря ледяному воздуху мгновенно спасает от адской жары и теплового удара, а час ее работы стоит всего несколько гривен.

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