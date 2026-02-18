- Дата публікації
Забудьте про "підодіяльник": як правильно називати постільну білизну українською
Мовознавець розібрав найпоширеніші побутові помилки.
У побутовому спілкуванні українці часто припускаються помилок, використовуючи слова, які є калькою з російської мови. Особливо це стосується назв постільної білизни. Експерт пояснив, чому слова «підодіяльник», «простинь» і «наволочка» є некоректними, та запропонував правильні українські відповідники.
Про це розповів популяризатор мови Рамі Аль Шаєр.
Експерт наголошує на відсутності логіки у слові «підодіяльник» в контексті української мови. Оскільки предметом, яким ми вкриваємося, є «ковдра», а не «одіяло», то й назва чохла для неї має походити від цього кореня.
«Як українською ви скажете 'пододеяльник'? 'Підодіяльник' чи 'підідіяльник'? І так усім відомо, що вкриваємося ми ковдрою, а не одіялом. Тоді маю риторичне запитання: а з якого ж взагалі підодіяльник взявся? Де в цьому мовному ланцюжку зв’язок? Ніде», — зазначає Рамі Аль Шаєр.
Єдиним правильним варіантом у цьому разі є слово підковдра. Саме в підковдру ми заправляємо ковдру.
Як правильно: «простинь» чи «простирадло»
Ще однією поширеною помилкою є вживання слів «простинь» або зменшувально-пестливого «простинка». Ці форми є калькованими та не властивими літературній українській мові.
Популяризатор мови радить запам’ятати правильний варіант: простирадло або ж простирало.
Щодо чохла на подушку ситуація простіша, але також має свої нюанси. Замість звичного для багатьох слова «наволочка» експерт радить вживати питомий український варіант — наволока.
«З подушкою ще простіше. На неї ми натягаємо наволоку», — підкреслює журналіст.
Цікаво, що слово «наволока» в українській мові може мати ширше значення та іноді слугує синонімом до слова підковдра, оскільки обидва предмети виконують функцію чохлів.
Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.
Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пірожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «лєденєц» і пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.