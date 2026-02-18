ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про "підодіяльник": як правильно називати постільну білизну українською

Мовознавець розібрав найпоширеніші побутові помилки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Постіль

Постільна білизна / © Pixabay

У побутовому спілкуванні українці часто припускаються помилок, використовуючи слова, які є калькою з російської мови. Особливо це стосується назв постільної білизни. Експерт пояснив, чому слова «підодіяльник», «простинь» і «наволочка» є некоректними, та запропонував правильні українські відповідники.

Про це розповів популяризатор мови Рамі Аль Шаєр.

Експерт наголошує на відсутності логіки у слові «підодіяльник» в контексті української мови. Оскільки предметом, яким ми вкриваємося, є «ковдра», а не «одіяло», то й назва чохла для неї має походити від цього кореня.

«Як українською ви скажете 'пододеяльник'? 'Підодіяльник' чи 'підідіяльник'? І так усім відомо, що вкриваємося ми ковдрою, а не одіялом. Тоді маю риторичне запитання: а з якого ж взагалі підодіяльник взявся? Де в цьому мовному ланцюжку зв’язок? Ніде», — зазначає Рамі Аль Шаєр.

Єдиним правильним варіантом у цьому разі є слово підковдра. Саме в підковдру ми заправляємо ковдру.

Як правильно: «простинь» чи «простирадло»

Ще однією поширеною помилкою є вживання слів «простинь» або зменшувально-пестливого «простинка». Ці форми є калькованими та не властивими літературній українській мові.

Популяризатор мови радить запам’ятати правильний варіант: простирадло або ж простирало.

Щодо чохла на подушку ситуація простіша, але також має свої нюанси. Замість звичного для багатьох слова «наволочка» експерт радить вживати питомий український варіант — наволока.

«З подушкою ще простіше. На неї ми натягаємо наволоку», — підкреслює журналіст.

Цікаво, що слово «наволока» в українській мові може мати ширше значення та іноді слугує синонімом до слова підковдра, оскільки обидва предмети виконують функцію чохлів.

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пірожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «лєденєц» і пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie