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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Ціновий удар на АЗС: скільки коштують бензин, дизель, автогаз 24 липня

В Україні найбільше зросли ціни на дизель та преміальні марки пального.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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АЗС

АЗС / © Unsplash

В Україні 24 липня зафіксовано чергове подорожчання на ринку пального. Провідні мережі АЗС переглянули цінники на бензин, дизель та автогаз, встановивши нові тарифи для водіїв.

Про це повідомляє «Главком».

Найсуттєвіше зросла вартість дизельного пального та преміальних марок — у деяких операторів вони додали до 2 грн за літр. Водночас низка мереж підняла ціни на бензини А-95, А-95+, А-100, А-92 та автогаз на 1 грн/л.

Зокрема, в «Укрнафті» всі види пального подорожчали на 2 грн/л, а ціна автогазу зросла на 50 коп./л.

Середня вартість бензину А-95 нині становить близько 80,41 грн за літр, тоді як дизельне пальне в середньому коштує 84,86 грн/л.

Найдорожче бензин і дизельне пальне наразі продають мережі OKKO, WOG та Socar. Водночас найнижчі ціни на пальне традиційно можна знайти на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне сьогодні, 24 липня 2026 року

UPG

  • A95: 78,90

  • A95+: 80,90

  • ДП: 83,90

  • ДП+: 85,90

  • A100: 88,90

  • A92: —

  • Газ: 40,90

OKKO

  • A95: 82,90

  • A95+: 85,90

  • ДП: 86,90

  • ДП+: 89,90

  • A100: 92,90

  • A92: —

  • Газ: 41,90

WOG

  • A95: 82,90

  • A95+: 85,90

  • ДП: 87,40

  • ДП+: 90,40

  • A100: 92,90

  • A92: —

  • Газ: 41,90

KLO

  • A95: 79,40

  • A95+: 82,20

  • ДП: 85,5

  • ДП+: 87,90

  • A100: 90,2

  • A92: 76,20

  • Газ: 41,90

SOCAR

  • A95: 83,90

  • A95+: 86,90

  • ДП: 86,90

  • ДП+: 89,90

  • A100: 93,90

  • A92: —

  • Газ: 41,90

«Укрнафта»

  • A95: 79,90

  • A95+: 82,90

  • ДП: 82,40

  • ДП+: 84,40

  • A100: —

  • A92: 77,90

  • Газ: 39,90

«БРСМ-Нафта»

  • A95: 74,99

  • A95+: —

  • ДП: 79,99

  • ДП+: —

  • A100: —

  • A92: —

  • Газ: 38,49.

До слова, аналітик консалтингової компанії «Нафторинок» Олександр Сіренко вважає, що попри стрибок світових цін на нафту і подорожчання дизелю на біржі, дефіциту пального в Україні не буде, бо компанії контрактують ресурси наперед. Щоб уникнути ціни 100 грн за літр, уряд може тимчасово знизити податки або запровадити гнучкий акциз.

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Дата публікації
Кількість переглядів
204
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