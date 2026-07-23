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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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АЗС приголомшили цінами на пальне: скільки коштує заправитися 23 липня

Середня вартість бензину А-95 становить близько 79,84 грн.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Ціни на пальне зростають

Ціни на пальне зростають / © ТСН

Провідні мережі АЗС України переписали ціни на пальне 23 липня. У більшості випадків бензин, дизель та автогаз додали в ціні 1-2 грн за літр, а окремі оператори підняли вартість преміальних марок ще суттєвіше.

Про це повідомляє «Главком».

У четвер середня ціна літра бензину А-95 в Україні становить близько 79,84 грн, а дизельного пального — 83 грн.

У частині мереж автозаправок газ, бензин і дизель подорожчали на 1-2 грн за літр. Один із операторів підвищив ціни на дизельне пальне та преміальні марки на суму до 3 грн/л. Водночас одна з мереж не змінювала вартість жодного виду пального.

Найвищі ціни на бензин і дизель наразі зафіксовані в мережах ОККО, WOG та SOCAR. Найдешевше пальне традиційно можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне сьогодні, 23 липня 2026 року

UPG

  • A95 — 78,90

  • A95+ — 80,90

  • ДП — 81,90

  • ДП+ — 83,90

  • A100 — 88,90

  • A92 — —

  • Газ — 40,90

OKKO

  • A95 — 81,90

  • A95+ — 84,90

  • ДП — 84,90

  • ДП+ — 87,90

  • A100 — 91,90

  • A92 — —

  • Газ — 41,90

WOG

  • A95 — 82,90

  • A95+ — 85,90

  • ДП — 85,90

  • ДП+ — 88,90

  • A100 — 92,90

  • A92 — —

  • Газ — 41,90

KLO

  • A95 — 79,40

  • A95+ — 82,20

  • ДП — 84

  • ДП+ — 86,40

  • A100 — 90,02

  • A92 — 75,20

  • Газ — 40,90

SOCAR

  • A95 — 83,90

  • A95+ — 86,90

  • ДП — 84,90

  • ДП+ — 87,90

  • A100 — 93,90

  • A92 — —

  • Газ — 41,90

«Укрнафта»

  • A95 — 77,90

  • A95+ — 80,90

  • ДП — 80,40

  • ДП+ — 82,40

  • A100 — —

  • A92 — 75,90

  • Газ — 39,40

«БРСМ-Нафта»

  • A95 — 73,99

  • A95+ — —

  • ДП — 78,99

  • ДП+ — —

  • A100 — —

  • A92 — —

  • Газ — 37,99.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, через проблеми з морською логістикою на півдні та високий гуртовий імпорт (85-90 грн/л) роздрібні ціни на пальне в Україні вже на початку серпня можуть зрости до 100 грн за літр і вище. На державних заправках «Укрнафта» пальне може бути трохи дешевшим (близько 95 грн), проте там можливий його дефіцит.

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Дата публікації
Кількість переглядів
700
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