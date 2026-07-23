- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 700
- Час на прочитання
- 2 хв
АЗС приголомшили цінами на пальне: скільки коштує заправитися 23 липня
Середня вартість бензину А-95 становить близько 79,84 грн.
Провідні мережі АЗС України переписали ціни на пальне 23 липня. У більшості випадків бензин, дизель та автогаз додали в ціні 1-2 грн за літр, а окремі оператори підняли вартість преміальних марок ще суттєвіше.
Про це повідомляє «Главком».
У четвер середня ціна літра бензину А-95 в Україні становить близько 79,84 грн, а дизельного пального — 83 грн.
У частині мереж автозаправок газ, бензин і дизель подорожчали на 1-2 грн за літр. Один із операторів підвищив ціни на дизельне пальне та преміальні марки на суму до 3 грн/л. Водночас одна з мереж не змінювала вартість жодного виду пального.
Найвищі ціни на бензин і дизель наразі зафіксовані в мережах ОККО, WOG та SOCAR. Найдешевше пальне традиційно можна придбати на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне сьогодні, 23 липня 2026 року
UPG
A95 — 78,90
A95+ — 80,90
ДП — 81,90
ДП+ — 83,90
A100 — 88,90
A92 — —
Газ — 40,90
OKKO
A95 — 81,90
A95+ — 84,90
ДП — 84,90
ДП+ — 87,90
A100 — 91,90
A92 — —
Газ — 41,90
WOG
A95 — 82,90
A95+ — 85,90
ДП — 85,90
ДП+ — 88,90
A100 — 92,90
A92 — —
Газ — 41,90
KLO
A95 — 79,40
A95+ — 82,20
ДП — 84
ДП+ — 86,40
A100 — 90,02
A92 — 75,20
Газ — 40,90
SOCAR
A95 — 83,90
A95+ — 86,90
ДП — 84,90
ДП+ — 87,90
A100 — 93,90
A92 — —
Газ — 41,90
«Укрнафта»
A95 — 77,90
A95+ — 80,90
ДП — 80,40
ДП+ — 82,40
A100 — —
A92 — 75,90
Газ — 39,40
«БРСМ-Нафта»
A95 — 73,99
A95+ — —
ДП — 78,99
ДП+ — —
A100 — —
A92 — —
Газ — 37,99.
Нагадаємо, за прогнозами експертів, через проблеми з морською логістикою на півдні та високий гуртовий імпорт (85-90 грн/л) роздрібні ціни на пальне в Україні вже на початку серпня можуть зрости до 100 грн за літр і вище. На державних заправках «Укрнафта» пальне може бути трохи дешевшим (близько 95 грн), проте там можливий його дефіцит.