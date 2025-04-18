Чи ведуть США якісь окремі переговори щодо України: думка Клімкіна

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Getty Images

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Окремі переговори США щодо війни в Україні водночас і є, і ні. На сьогодні Україна та Європа щонайменше присутні в усіх переговорах, хоча не є рівними, в цьому слід бути дуже чесними.

Таку думку ексміністр закордонних справи України Павло Клімкін висловив у інтерв’ю TSN.ua.

«Нема ніяких окремих переговорів стосовно України. Вони одночасно і є, і немає. Оскільки вони говорять про те, що вони можуть робити в перспективі, вони також — американці — вважають, що дати більше можливостей Путіну і російському режиму означає, що у них буде більше можливостей в діалозі з Китаєм, і вони будуть щонайменше більш незалежні», — сказав дипломат.

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Він уточнив, що є такі теми, як-от контрольно-стратегічне озброєння, які критичні в будь-якому разі, є регіональна безпека Росії.

«Якщо ви запитаєте кого завгодно в світі, хто реально з відкритими очами слідкує за подіями, Росії стало менше на Близькому Сході. Хоча Нетаньяху намагався затягнути Росію в Сирію на останніх перемовинах з Трампом, він хоче збалансувати там Туреччину і Ердоганом. Але все одно так, як раніше, Росії там не буде», — розповів Клімкін.

Ексміністр додав, що російської присутності дедалі менше в Центральній Азії, на Кавказі, всім відома історія Карабаху.

Логіка Трампа у переговорах з Росією

«Росії в принципі менше в Європі, але це означає, що з точки зору, як любить казати там, у кого які є там карти, карти. Навіть буде цікаво, це означає, що Трамп хоче говорити з Росією. Його логіка переговорів в тому, що говорячи з кимось, говори так, щоб це не заганяло твого партнера в глухий кут. З цього намагання американців не голосувати за всі резолюції, хоча виглядає кепсько, але з точки зору Трампа виглядає абсолютно нормально», — пояснив Клімкін.

Водночас, зазначив він, американці хочуть перекласти абсолютну більшість зусиль на Європу: відповідальності, грошей і всього, чого тільки можна. При цьому США прагнуть бути «біля контрольного рубильника, газу відповідно в Європу».

Тобто, на думку дипломата, США мислять як на будь-якого геополітичного гравця абсолютно правильно. Єдине, що це — не українське мислення.

«Попередня адміністрація (США — ред.) говорила для нас багато приємних речей. Вона набагато менше робила приємних речей, але хоч говорила більш-менш так, як багатьом з нас емоційно подобалось. Я взагалі не дуже вірю в якісь висловлювання, але тим не менше — так, це зміна, зміна ситуації, коли ми і європейці щонайменше присутні в усіх переговорах, хоча не є рівними, і ми маємо бути в цьому дуже чесними», — резюмував Клімкін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путін знущається над Трампом: сценарії подальших переговорів США з РФ. НАЖИВО З ПАВЛОМ КЛІМКІНИМ

До слова, президента США Дональд Трамп заявив про очікування отримати відповідь від Росії щодо мирних переговорів вже цього тижня, до 20 квітня. Після цього буде ухвалено рішення щодо наступних дій.