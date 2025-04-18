Bloomberg дізнався терміни, коли США планують досягти повного припинення вогню в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Представники Сполучених Штатів Америки на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Переговори, участь в яких взяли президент Франції Еммануель Макрон, спецпредставник США Стів Віткофф, а також українські посадовці, були зосереджені на тому, як якнайшвидше перейти до припинення вогню та міцного миру.

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За інформацією видання, американські чиновники вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом. Своєю чергою, учасники зустрічі погодилися працювати в цьому напрямку.

Bloomberg пише, що паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом із Києвом вони повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни, а що Росія має довести серйозність своїх намірів у переговорах про припинення вогню.

Європейські чиновники також хотіли дізнатися, які дії розглядає адміністрація президента США Дональда Трампа, якщо не отримає прогресу від Кремля. Крім того, європосадовці хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви. Зокрема, за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого американський лідер раніше згадував, зазначив один зі співрозмовників видання.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо шокував заявою, що зусилля США щодо припинення війни можуть зазнати невдачі. Штати хочуть допомогти досягнути миру.