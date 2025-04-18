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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Польща проситься під "ядерну парасольку" Франції: що відомо

Президент Польщі Анджей Дуда також закликав домагатися доступу до американської атомної зброї.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

Польща підтримує ідею доступу до французької «ядерної парасольки» для захисту від потенційної російської загрози.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в коментарі Bloomberg.

Також польський лідер закликав домагатися доступу до американської атомної зброї.

«Я вважаю, що ми можемо прийняти обидва рішення. Ці дві ідеї не є ані суперечливими, ані взаємовиключними», — підкреслив він.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, виступаючи в парламенті, що Варшава може спробувати отримати доступ до ядерної зброї. За його словами, тривають «серйозні переговори» щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона використовувати ядерний потенціал Парижа для захисту європейських союзників.

Раніше ми писали, що Польща та країни Балтії чітко усвідомлюють всю небезпеку, яку несе Росія, тому серйозно ставляться до погроз з боку Москви та готуються.

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