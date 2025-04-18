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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вчений виявив сосну Джеффрі на рекордній висоті: подробиці

Вчений виявив сосну Джеффрі на висоті 3850 метрів — це новий рекорд.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сосна Джеффрі в Каліфорнії

Сосна Джеффрі. Фото: Г’ю Саффорд, UC Davis

Професор Каліфорнійського університету в Девісі Г’ю Саффорд під час прогулянки у горах Хай-Сьєрра зробив несподіване відкриття: сосна Джеффрі, яка традиційно росте на нижчих висотах, виявилася на рекордній відмітці — 12 657 футів (понад 3850 метрів).

Відповідне дослідження було опубліковано в журналі Madroño.

Дерево розташоване на 1860 футів (566 метрів) вище за попередній рекорд для цього виду і навіть перевищує межі зростання субальпійських дерев, таких як сосна лімберна. Сосна Джеффрі не вважалася видом, здатним виживати на таких висотах. Її поява в субальпійській зоні вказує на швидкі кліматичні зміни: раннє танення снігу та потепління створюють умови для проростання насіння на раніше непридатних територіях.

Відомо, що вчений знайшов на схилах гори Кавеа цілісіньку популяцію з 14 сосен Джеффрі, деяким із яких щонайменше 20 років.

Саффорд припускає, що ключову роль відіграє горіхівка Кларка — птах, який «саджає» насіння сосен, ховаючи його у високогірних «сховищах». Раніше таке сховище було марним через холод, але через зміну клімату насіння тепер проростає.

Нагадаємо, вчені розкрили таємницю «ковзного каміння» Долини Смерті.

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