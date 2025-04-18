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Польша просится под "ядерный зонтик" Франции: что известно
Президент Польши Анджей Дуда также призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.
Польша поддерживает идею доступа к французскому «ядерному зонту» для защиты от потенциальной российской угрозы.
Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в комментарии Bloomberg.
Также польский лидер призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.
«Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречивыми, ни взаимоисключающими», — подчеркнул он.
В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, выступая в парламенте, что Варшава может попытаться получить доступ к ядерному оружию. По его словам, продолжаются «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.
Ранее мы писали, что Польша и страны Балтии ясно осознают всю опасность, которую несет Россия, поэтому серьезно относятся к угрозам со стороны Москвы и готовятся.