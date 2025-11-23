- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 149
- Час на прочитання
- 2 хв
Звична «Мімоза» смакуватиме по-новому - замість майонезу використайте іншу заправку
Знайомий салат стане по-справжньому вишуканим, якщо змінити його заправку.
Салат «Мімоза» - класика святкового столу. Класична версія цього салату - з майонезом. Втім, якщо хочеться зробити трошки “легшу” версію салату, то можна змінити заправку.
ТСН.ua підготував рецепт “Мімози” із заправкою з крем-сиру від кулінарної блогерки @recipes_ira.
Ніжна та зовсім не жирна заправка з крем-сиру додає «Мімозі» легкості, підкреслює смак тунця та робить шари більш повітряними.
Інгредієнти для салату
3-4 картоплини
3 морквини
4 яйця
2 банки консервованого тунця
1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)
зелена цибуля (за бажанням)
Інгредієнти для заправки
крем-сир
0,5 ч.л. гірчиці
Інгредієнти для маринування цибулі:
0,5 ч. л. солі
2 ст. л. оцту
1 ст. л. цукру
окріп
Приготування
Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Складіть в банку, залийте окропом із сіллю, оцтом і цукром. Герметично закрийте банку і залишити на 30-60 хвилин.
Готуємо заправку. Крем-сир змішайте з гірчицею. Перебийте масу блендером до однорідності.
Відварену картоплю натріть на дрібній тертці. Сформуйте рівний шар та змастіть заправкою.
Зверху викладіть натерту на дрібній тертці відварену моркву. Змастіть заправкою.
Наступний шар - натерті на дрібній тертці яйця. Змастіть заправкою
Далі викладіть консервований тунець. Посипте нарізаною зеленою цибулею.
Наступний шар — маринована цибуля. Змастіть її також заправкою.
Викладіть шар картоплі та змастіть майонезом. Потім викладіть натерті яйця або лише жовток.
