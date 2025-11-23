Звична «Мімоза» смакуватиме по-новому - замість майонезу використайте іншу заправку

Салат "Мімоза". / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Салат «Мімоза» - класика святкового столу. Класична версія цього салату - з майонезом. Втім, якщо хочеться зробити трошки “легшу” версію салату, то можна змінити заправку.

ТСН.ua підготував рецепт “Мімози” із заправкою з крем-сиру від кулінарної блогерки @recipes_ira.

Ніжна та зовсім не жирна заправка з крем-сиру додає «Мімозі» легкості, підкреслює смак тунця та робить шари більш повітряними.

Реклама

Інгредієнти для салату

3-4 картоплини

3 морквини

4 яйця

2 банки консервованого тунця

1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)

зелена цибуля (за бажанням)

Інгредієнти для заправки

крем-сир

0,5 ч.л. гірчиці

Інгредієнти для маринування цибулі:

0,5 ч. л. солі

2 ст. л. оцту

1 ст. л. цукру

окріп

Приготування

Реклама

Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Складіть в банку, залийте окропом із сіллю, оцтом і цукром. Герметично закрийте банку і залишити на 30-60 хвилин. Готуємо заправку. Крем-сир змішайте з гірчицею. Перебийте масу блендером до однорідності. Відварену картоплю натріть на дрібній тертці. Сформуйте рівний шар та змастіть заправкою. Зверху викладіть натерту на дрібній тертці відварену моркву. Змастіть заправкою. Наступний шар - натерті на дрібній тертці яйця. Змастіть заправкою Далі викладіть консервований тунець. Посипте нарізаною зеленою цибулею. Наступний шар — маринована цибуля. Змастіть її також заправкою. Викладіть шар картоплі та змастіть майонезом. Потім викладіть натерті яйця або лише жовток.

Нагадаємо, раніше ми ділилися святковим рецептом олів’є на Новий рік 2026.