ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
2 хв

Звична «Мімоза» смакуватиме по-новому - замість майонезу використайте іншу заправку

Знайомий салат стане по-справжньому вишуканим, якщо змінити його заправку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Салат "Мімоза".

Салат "Мімоза". / © Фото з відкритих джерел

Салат «Мімоза» - класика святкового столу. Класична версія цього салату - з майонезом. Втім, якщо хочеться зробити трошки “легшу” версію салату, то можна змінити заправку.

ТСН.ua підготував рецепт “Мімози” із заправкою з крем-сиру від кулінарної блогерки @recipes_ira.

Ніжна та зовсім не жирна заправка з крем-сиру додає «Мімозі» легкості, підкреслює смак тунця та робить шари більш повітряними.

Інгредієнти для салату

  • 3-4 картоплини

  • 3 морквини

  • 4 яйця

  • 2 банки консервованого тунця

  • 1 велика цибуля (ріпчаста чи фіолетова)

  • зелена цибуля (за бажанням)

Інгредієнти для заправки

  • крем-сир

  • 0,5 ч.л. гірчиці

Інгредієнти для маринування цибулі:

  • 0,5 ч. л. солі

  • 2 ст. л. оцту

  • 1 ст. л. цукру

  • окріп

Приготування

  1. Наріжте цибулю тонкими півкільцями. Складіть в банку, залийте окропом із сіллю, оцтом і цукром. Герметично закрийте банку і залишити на 30-60 хвилин.

  2. Готуємо заправку. Крем-сир змішайте з гірчицею. Перебийте масу блендером до однорідності.

  3. Відварену картоплю натріть на дрібній тертці. Сформуйте рівний шар та змастіть заправкою.

  4. Зверху викладіть натерту на дрібній тертці відварену моркву. Змастіть заправкою.

  5. Наступний шар - натерті на дрібній тертці яйця. Змастіть заправкою

  6. Далі викладіть консервований тунець. Посипте нарізаною зеленою цибулею.

  7. Наступний шар — маринована цибуля. Змастіть її також заправкою.

  8. Викладіть шар картоплі та змастіть майонезом. Потім викладіть натерті яйця або лише жовток.

Нагадаємо, раніше ми ділилися святковим рецептом олів’є на Новий рік 2026.

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie