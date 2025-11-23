Ялинкові прикраси "П'ять колосків" викликали обурення через символ Голодомору

Ялинкова прикраса "П'ять колосків" / © Instagram бренду BEVZA

Реклама

За кілька днів до Дня пам’яті жертв Голодомору український бренд BEVZA представив ялинкові іграшки під назвою «П’ять колосків пшениці». Виробники не приховують, що ця «святкова прикраса» пов’язана із репресивним радянським законом часів Голодомору 1932-1933 років, за яким «жменя зерна могла стати причиною переслідування».

Реліз товару, представлений на сторінці бренду в Instagram, викликав хвилю негативних коментарів.

«Колосок у 1930-х роках був не декоративним мотивом, а маркером виживання, за володіння яким людину могли репресувати. Перенесення цього символу у сферу святкового декору створює семантичний дисонанс між його історичною функцією та сучасною комерційною інтерпретацією», — зауважив один з коментаторів.

Реклама

«Мій прадідусь був засуджений і відправлений до Сибіру за цим законом, люди помирали через це, а ви пропонуєте це як ялинкову іграшку? Ви здоровий глузд втратили?» — пише ще один коментатор.

«Що наступне? Прикраса у формі розбомбленої багатоповерхівки?» — обурюються інша коментаторка.

Одна з користувачок соцмережі так описала можливий діалог з дитиною у сім’ї, де ялинку «прикрашатимуть» такі іграшки:

«- Мамо, а що за прикраси на нашій ялинці?

Реклама

- А це колоски, за які вбивали, такий був закон про пʼять колосків. Твоя прабабця, до речі, єдина вижила, її сімʼя опухла з голоду і померла, а сусіди їли своїх дітей. Ось до речі тобі плейстейшн, з Різдвом!».

На ситуацію відреагувала директорка Музею Голодомору Леся Гасиджак.

«Люди добрі, що з вами? Невже ви живете настільки в іншій реальності? Невже ви бодай рамково не знаєте основу основ — історію цієї країни в якій живете, і невже словосполучення „5 колосків“ не проявляється стійким образом у ваших головах? Ви справді повісите це на ялинку?» — обурилася вона.

Засновниця бренду BEVZA Світлана Бевза у відповідь заявила, що ці ялинкові прикраси — це «пам’ять про те, що пройшли попередні покоління і популяризація української культурної спадщини».

Реклама

«З повагою я ознайомилась з усіма коментарями. Колосок ми створюємо з 2018 року. Сенс, вкладений у створення даних прикрас — це перш за все шана силі виживання українського народу, пам’ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски — одні із символів цієї боротьби», — зазначила вона.

Бізнесменка запевнила, що бренд «продовжить свою місію пропаганди української культури й історії за кордоном».

Нагадаємо, раніше у Києві спалахнув гучний скандал, який торкнувся мовного питання в Україні. Вуличний музикант Іван Заміга, який пересувається на кріслі колісному, зазнав образ та принижень від перехожого після того, як принципово відмовився виконати пісню російською мовою.