Салат-талісман 2026: страва добробуту й достатку в рік Червоного Вогняного Коня
Новий рік уже на порозі, а 2026-й — рік Червоного Вогняного Коня. Він обожнює енергію, пристрасність, яскраві барви та вишукані смаки.
Щоб до вашого дому прийшли щастя, достаток і добробут, приготуйте салат-талісман під назвою «Італійський кінь». Він надзвичайно простий у приготуванні, але водночас ефектний та неймовірно смачний!
Інгредієнти
- макарони
- 300 г
- печериці
- 150 г
- вершкове масло
- 10 г
- чері
- 200 г
- сир
- 150 г
- оливки
- 10 шт.
- оливкова олія
- 3 ст. л.
- бальзамічний крем
- 1 ч. л.
- гірчиця
- 3 ст. л.
- кетчуп
- 1 ст. л.
- зелень
- пучок
- сіль, спеції, перець
- за смаком
Процес приготування:
Відваріть макарони до стану аль денте, промийте холодною водою і дайте охолонути.
Гриби наріжте та обсмажте на вершковому маслі, додавши сіль, перець та улюблені спеції.
Помідори чері розріжте навпіл, сир натріть на тертці, а оливки наріжте кільцями.
Для заправлення змішайте оливкову олію, бальзамічний крем, гірчицю, кетчуп і дрібно нарізану зелень.
У великій мисці об’єднайте макарони, шампіньйони, чері, оливки та сир. Полийте заправленням та обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися смаком.
Смачного!