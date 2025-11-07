ТСН у соціальних мережах

Салати
107
1 хв

Салат-талісман 2026: страва добробуту й достатку в рік Червоного Вогняного Коня

Новий рік уже на порозі, а 2026-й — рік Червоного Вогняного Коня. Він обожнює енергію, пристрасність, яскраві барви та вишукані смаки.

Тетяна Мележик
36 хвилин
170 ккал
Салат для притягнення багатства на Новий рік: рецепт

Салат для притягнення багатства на Новий рік: рецепт / © unsplash.com

Щоб до вашого дому прийшли щастя, достаток і добробут, приготуйте салат-талісман під назвою «Італійський кінь». Він надзвичайно простий у приготуванні, але водночас ефектний та неймовірно смачний!

Інгредієнти

макарони
300 г
печериці
150 г
вершкове масло
10 г
чері
200 г
сир
150 г
оливки
10 шт.
оливкова олія
3 ст. л.
бальзамічний крем
1 ч. л.
гірчиця
3 ст. л.
кетчуп
1 ст. л.
зелень
пучок
сіль, спеції, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Відваріть макарони до стану аль денте, промийте холодною водою і дайте охолонути.

  2. Гриби наріжте та обсмажте на вершковому маслі, додавши сіль, перець та улюблені спеції.

  3. Помідори чері розріжте навпіл, сир натріть на тертці, а оливки наріжте кільцями.

  4. Для заправлення змішайте оливкову олію, бальзамічний крем, гірчицю, кетчуп і дрібно нарізану зелень.

  5. У великій мисці об’єднайте макарони, шампіньйони, чері, оливки та сир. Полийте заправленням та обережно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно просочилися смаком.

Смачного!

107
