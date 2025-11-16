Лілія Подкопаєва показалася з трьома дітьми у США та зачарувала їхнім особливим вечором

Лілія Подкопаєва з дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Українська олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва провела яскравий вечір у США разом зі своїми трьома дітьми.

Зіркова мама відвідала шоу знаменитого Cirque du Soleil в Атланті та поділилася атмосферними світлинами свого родинного виходу. На фото Подкопаєва позує разом із 19-річним сином Вадимом, донькою Кароліною та наймолодшою — 6-річною Евеліною. Компанію сім’ї склали давні друзі Лілії, які працюють артистами цирку та беруть участь у шоу.

У дописі спортсменка зізналася, що черговий перегляд постановки Luzia знову подарував їй незабутні емоції. Вона назвала програму «магією» та порадила побачити її на власні очі.

Лілія Подкопаєва з дітьми / © instagram.com/podkopayeva_official

Допис Лілії Подкопаєвої / © instagram.com/podkopayeva_official

«Особливий — це ще нічого не сказати про вчорашній вечір. Можливо, лише Cirque du Soleil здатні передати ці відчуття. Побачити Luzia знову було справжньою магією. Я вже бачила його раніше, але кожного разу відкриваю щось нове. Це одне з найкращих шоу, які я пережила за останні роки. Справжній must-see», — написала спортсменка.

