Общество
82
1 мин

В красном джемпере и с любимой сумкой: королева Максима посетила колледж

Для рабочего визита в Mind Us в Харлеме королева Нидерландов Максима надела новый стильный наряд.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В ходе визита в колледж Харлема особое внимание было уделено приверженности этого учебного заведения психическому здоровью молодежи и роли образования в этом вопросе.

Королева Максима посетила часть сессии по развитию психологической устойчивости Stay Connected. Эта сессия является частью школьной программы Youz Nexdoor, направленной на укрепление психологической устойчивости и уверенности в себе у молодежи. Затем королева пообщалась с представителями муниципалитета, сферы образования и науки.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Приехала королева на эту встречу в серых брюках-клеш от бренда Natan Сouture и в новом красном пушистом джемпере с открытыми плечами тоже от этого Модного дома. Ее лук дополняла любимая серая сумка от Chanel, крупные цветочные серьги и такое кольцо, красный маникюр, часы на кожаном ремешке и несколько золотых браслетов на запястье. Максима распустила волосы и сделала легкий макияж.

А на днях, напомним, королева нанесла визит в королевский военный лагерь Marechaussee в Хардервейке, где мы увидели ее с нетипичным новым гримом.

