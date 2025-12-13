"Россияне ошиблись в отношении Трампа": эксполковник морской пехоты США о мирных переговорах

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Мирные переговоры по Украине фактически фактически остановились, хотя дипломаты продолжают обмениваться документами. Причина в том, что Кремль не видит смысла останавливаться, пока считает, что время играет ему на руку.

Такое мнение высказал старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), бывший полковник морской пехоты США Марк Канчиан в интервью ТСН.ua.

Почему план Трампа буксует

Эксперт напоминает, что все дедлайны Трампа (24 часа, 100 дней) уже прошли. Проблема не в отсутствии инициативы США, а в позиции Москвы.

«Россия действительно не заинтересована в мире. Они считают, что выиграют. Они считают, что время на их стороне. Что США и Европа устанут от войны. Поэтому они не готовы к компромиссам», — подчеркнул Канчиан.

Что на самом деле произошло на Аляске

Саммит Трампа и Путина на Аляске вызвал много слухов о «тайном великом соглашении». Однако Канчиан убежден: никакого соглашения не было. Было только недоразумение.

Трамп воспринял эту встречу как начало бизнес-переговоров, которые приведут к прекращению огня. Россияне же восприняли это как слабость и готовность США идти на уступки.

«Возможно, россияне уехали оттуда с убеждением, что Трамп настроен к ним благосклоннее, чем это было на самом деле… Трамп считал, что они договорились о пути к соглашению. Но Россия не была заинтересована ни в прекращении огня, ни в мирном соглашении», – объяснил эксперт.

Эволюция «28 пунктов»

Первая версия мирного плана Трампа (те же «28 пунктов») действительно выглядела пророссийской и была неприемлемой для Киева и Брюсселя. Но, по словам Канчиана, ситуация меняется.

После жесткой реакции Украины и Европы американские переговорщики начали вносить поправки.

"Мы прошли через несколько итераций переговоров с американскими переговорщиками, которые уже принимали те изменения, которые предлагали Украина и Европа", - отметил аналитик.

Экономика vs Война

Канчиан также отметил, что Трамп прагматично хотел бы вернуть Россию в мировую экономику, чтобы вести бизнес. Но пока идет агрессия, это практически невозможно.

Война блокирует любые попытки нормализации, как бы этого ни хотели в отдельных кабинетах Вашингтона.

