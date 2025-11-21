ТСН у соціальних мережах

Ексдружина Дзідзьо неочікувано показала фото з часів їхніх стосунків і публічно звернулася до нього

Slavia привітала колишнього чоловіка з особливим святом.

Slavia та Дзідзьо

Slavia та Дзідзьо / © instagram.com/slavia_official

Колишня дружина українського співака Дзідзьо – артистка Slavia – неочікувано показала фото з часів їхніх стосунків та публічно звернулася до нього.

20 листопада у виконавця було особливе свято. Дзідзьо зустрічав свій день народження. Артистові виповнилось вже 42 роки. Колишня дружина співака, з якою він після розлучення залишився в чудових стосунках, не забуває про цю дату. Slavia в Instagram-stories привітала ексчоловіка.

"Михась, з днем народження! Юнак на фото, сповнений мрій і бажань, навіть і не мріяв досягнути те, чого досягнув. Тому, бажаю тобі в подальшому таких досягнень, які зараз неможливо осягнути думками", - звернулась до співака його колишня дружина.

Дзідзьо та Slavia / © instagram.com/slavia_official

Дзідзьо та Slavia / © instagram.com/slavia_official

Також Slavia неочікувано показала фото, яке було зроблене в період їхніх стосунків. На знімку артистка ніжно цілувала Дзідзьо в щічку. Кадр був зроблений ще в часи їхньої юності. Як говорить Slavia, співак у той період собі не подобався, тож, вона сподівається, що він на неї не образиться.

"Ти собі не подобався в юності і хотів швидше подорослішати. Сподіваюсь, не образишся за це миле фото", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Slavia здивувала заявою про нацвідбір на "Євробачення", куди цьогоріч намагається потрапити. Виконавиця засумнівалась у прозорості конкурсу.

