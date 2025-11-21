Экс-жена Дзидзьо неожиданно показала фото со времен их отношений и публично обратилась к нему

Slavia и Дзидзьо / © instagram.com/slavia_official

Реклама

Бывшая жена украинского певца Дзидзьо - артистка Slavia - неожиданно показала фото со времен их отношений и публично обратилась к нему.

20 ноября у исполнителя был особенный праздник. Дзидзьо встречал свой день рождения. Артисту исполнилось уже 42 года. Бывшая жена певца, с которой он после развода остался в прекрасных отношениях, не забывает об этой дате. Slavia в Instagram-stories поздравила экс-мужа.

"Михась, с днем рождения! Юноша на фото, полный мечтаний и желаний, даже и не мечтал достичь то, чего достиг. Поэтому, желаю тебе в дальнейшем таких достижений, которые сейчас невозможно постичь мыслями", - обратилась к певцу его бывшая жена.

Реклама

Дзидзьо и Slavia / © instagram.com/slavia_official

Также Slavia неожиданно показала фото, которое было сделано в период их отношений. На снимке артистка нежно целовала Дзидзьо в щечку. Кадр был сделан еще во времена их юности. Как говорит Slavia, певец в тот период себе не нравился, поэтому, она надеется, что он на нее не обидится.

"Ты себе не нравился в юности и хотел быстрее повзрослеть. Надеюсь, не обидишься за это милое фото", - добавила артистка.

Напомним, недавно Slavia удивила заявлением о нацотборе на "Евровидение", куда в этом году пытается попасть. Исполнительница усомнилась в прозрачности конкурса.