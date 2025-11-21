- Дата публикации
-
Гламур
- Гламур
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-жена Дзидзьо неожиданно показала фото со времен их отношений и публично обратилась к нему
Slavia поздравила бывшего мужа с особенным праздником.
Бывшая жена украинского певца Дзидзьо - артистка Slavia - неожиданно показала фото со времен их отношений и публично обратилась к нему.
20 ноября у исполнителя был особенный праздник. Дзидзьо встречал свой день рождения. Артисту исполнилось уже 42 года. Бывшая жена певца, с которой он после развода остался в прекрасных отношениях, не забывает об этой дате. Slavia в Instagram-stories поздравила экс-мужа.
"Михась, с днем рождения! Юноша на фото, полный мечтаний и желаний, даже и не мечтал достичь то, чего достиг. Поэтому, желаю тебе в дальнейшем таких достижений, которые сейчас невозможно постичь мыслями", - обратилась к певцу его бывшая жена.
Также Slavia неожиданно показала фото, которое было сделано в период их отношений. На снимке артистка нежно целовала Дзидзьо в щечку. Кадр был сделан еще во времена их юности. Как говорит Slavia, певец в тот период себе не нравился, поэтому, она надеется, что он на нее не обидится.
"Ты себе не нравился в юности и хотел быстрее повзрослеть. Надеюсь, не обидишься за это милое фото", - добавила артистка.
