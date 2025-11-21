ТСН в социальных сетях

Такой Джамалу еще не слышали: артистка спела в кардинально новом стиле и удивила звучанием

Артистка поэкспериментировала над своим творчеством.

Валерия Сулима
Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала спела в кардинально новом стиле и удивила неожиданным звучанием.

Исполнительница представила новый трек "Ми ховаємося", который станет первым синглом из ее будущего альбома "Рух мій". Эта песня открывает новый этап в творчестве артистки, где она исследует темы внутренней свободы, принятия себя и непрерывного движения, которое продолжается несмотря ни на что. В этой композиции Джамала звучит по-новому: с естественным флоу, разговорным ритмом и легким R&B.

"Ми ховаємося" - это о свободе быть собой. Электронный бит, настроение пост-панк Для меня эта песня - своеобразный гимн самовыражения. В ней - мысль о том, что мы живем вне ярлыков, вне рамок, вне возраста и имен. Потому что социум привык всегда все упорядочивать: ты - номер один, ты - номер два и так далее. На нас нет цифр, имен нет - потому что мы не прячемся", - говорит исполнительница.

По словам артистки, сама песня была написана еще в 2019 году и ждала своего времени, чтобы ее услышали. Вместе с треком Джамала представила и новую видеоработу - пластическую историю о поиске себя, созданную командой режиссера Руслана Махова и хореографа Насти Харченко.

"Мы хотели исследовать, что происходит с человеком, когда он долго живет в состоянии скрытности, пытаясь вписаться в форму, которая ему не принадлежит. В танце наши персонажи впервые позволяют себе честность. Движения становятся способом снять эти условные маски, признать, что они долго прятались от себя", - комментирует режиссер.

Работа над видео началась с музыки. Хореограф Настя Харченко развила идею состояния скрытости и поиска себя в танцевальной структуре. В центре постановки - две пары, которые существуют как бы в параллельных реальностях, но переживают одинаковое внутреннее напряжение. Их тела постоянно тянутся к пристанищу и слиянию. Визуальная идея с расписанными лицами стала одним из главных художественных акцентов. Команда стремилась сделать героев одновременно очень заметными и абсолютно безразличными - плоскими, почти лишенными индивидуальности.

Особым этапом стало создание пластического образа Джамалы. Команда стремилась найти естественное, честное состояние певицы, в котором она сможет эмоционально задавать темпоритм всей истории. В результате видео превратилось в многослойное пространство, где музыка, движение и визуальная форма работают в едином ритме. Это история о том, как люди, спрятанные за краской и формами, постепенно возвращаются к себе - через танец, через честность, через присутствие.

Напомним, недавно певец Юлик представил чувственную композицию "Кохання двох сердець". По случаю премьеры артист впервые показал фото со своей свадьбы.

