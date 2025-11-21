ТСН у соціальних мережах

Такою Джамалу ще не чули: артистка заспівала в кардинально новому стилі і здивувала звучанням

Артистка поекспериментувала над своєю творчістю.

Джамала

Українська співачка та продюсерка нацвідбору на "Євробачення-2026" Джамала заспівала в кардинально новому стилі та здивувала неочікуваним звучанням.

Виконавиця представила новий трек "Ми ховаємося", який стане першим синглом з її майбутнього альбому "Рух мій". Ця пісня відкриває новий етап у творчості артистки, де вона досліджує теми внутрішньої свободи, прийняття себе та безперервного руху, що триває попри все. У цій композиції Джамала звучить по-новому: з природним флоу, розмовним ритмом і легким R&B.

"Ми ховаємся"— це про свободу бути собою. Електронний біт, настрій пост-панк Для мене ця пісня — своєрідний гімн самовираження. У ній — думка про те, що ми живемо поза ярликами, поза рамками, поза віком й іменами. Бо соціум звик завжди все впорядковувати: ти — номер один, ти — номер два і так далі.  На нас немає цифр, імен немає — бо ми не ховаємся", — говорить виконавиця.

За словами артистки, сама пісня була написана ще 2019 року й чекала на свій час, щоб її почули. Разом з треком Джамала представила й нову відеороботу — пластичну історію про пошук себе, створену командою режисера Руслана Махова та хореографки Насті Харченко.

"Ми хотіли дослідити, що стається з людиною, коли вона довго живе у стані прихованості, намагаючись вписатися у форму, яка їй не належить. У танці наші персонажі вперше дозволяють собі чесність. Рухи стають способом зняти ці умовні маски, визнати, що вони довго ховалися від себе", - коментує режисер.

Робота над відео почалася з музики. Хореографка Настя Харченко розвинула ідею стану прихованості й пошуку себе в танцювальній структурі. У центрі постановки — дві пари, які існують ніби у паралельних реальностях, але переживають однакову внутрішню напругу. Їхні тіла постійно тягнуться до прихистку та злиття. Візуальна ідея з розписаними обличчями стала одним із головних художніх акцентів. Команда прагнула зробити героїв водночас дуже помітними й абсолютно безвиразними — пласкими, майже позбавленими індивідуальності.

Особливим етапом стало створення пластичного образу Джамали. Команда прагнула знайти природний, чесний стан співачки, у якому вона зможе емоційно задавати темпоритм всій історії. У результаті відео перетворилося на багатошаровий простір, де музика, рух і візуальна форма працюють у єдиному ритмі. Це історія про те, як люди, заховані за фарбою й формами, поступово повертаються до себе — через танець, через чесність, через присутність.

Нагадаємо, нещодавно співак Юлік представив чуттєву композицію "Кохання двох сердець". З нагоди прем'єри артист вперше показав фото зі свого весілля.

